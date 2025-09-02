J&K में 125 वर्षों में छठा सबसे ज़्यादा बारिश वाला रहा अगस्त, 73% अधिक बारिश हुई, लद्दाख में सामान्य से 930% अधिक बारिश हुई

जम्‍मू: जम्मू कश्मीर में 1901 के बाद से छठा सबसे अधिक बारिश वाला अगस्त दर्ज किया गया। केंद्र शासित प्रदेश में सामान्य 184.9 मिमी बारिश के मुकाबले 319.3 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो 73% अधिक है। अगस्त में अब तक की सबसे अधिक बारिश 1996 में 481.3 मिमी दर्ज की गई थी, उसके बाद 1908 में 345.8 मिमी, 2013 में 343.0 मिमी, 1994 में 336.5 मिमी और 1955 में 331.0 मिमी बारिश दर्ज की गई।

इस साल, जम्मू क्षेत्र के कई जिलों में बारिश में काफी कमी देखी गई। डोडा में 290% अधिक बारिश के साथ सबसे ऊपर रहा, जहां सामान्य 125.1 मिमी बारिश के मुकाबले 488.2 मिमी बारिश हुई। इसके बाद उधमपुर (159% अधिक, 897.9 मिमी), रामबन (133% अधिक, 286.2 मिमी) और सांबा (126% अधिक, 720.5 मिमी) का स्थान रहा। रियासी (64%), जम्मू (53%), कठुआ (45%), राजौरी (42%), किश्तवाड़ (21%) और पुंछ (17%) में भी बारिश में भारी वृद्धि दर्ज की गई।

कश्मीर घाटी में बारिश का पैटर्न मिला-जुला रहा। अनंतनाग (35%), पुलवामा (18%), कुलगाम (13%) और श्रीनगर (15%) में सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई, जबकि कुपवाड़ा (-23%), बांडीपोरा (-20%), बडगाम (-1%), बारामुल्‍ला (-2%), गंदरबल (-17%) और शोपियां (-69% - आंकड़े शायद गलत) जैसे अन्य जिलों में बारिश में कमी दर्ज की गई।

इस बीच, लद्दाख में भी सामान्य से असाधारण बारिश दर्ज की गई। करगिल में सामान्य 2 मिमी के मुकाबले 32.6 मिमी बारिश हुई, जो 1,530% अधिक है, जबकि लेह में सामान्य 5.6 मिमी के मुकाबले 54.7 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो 877% अधिक है। कुल मिलाकर, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में सामान्य 4.8 मिमी की तुलना में 49.5 मिमी बारिश दर्ज की गई, जो 930% अधिक है।

Web Title: J&K had the sixth wettest August in 125 years, received 73% more rain, Ladakh received 930% more rain than normal