J&K: एलओसी पर मुठभेड़ और 5 आतंकी ढेर, सभी आतंकी विदेशी, लश्कर या जैश ए मोहम्मद से संबंध

Highlights दो आतंकियों को कुपवाड़ा के मच्छेल सेक्टर में मार गिराया गया था। सभी आतंकी विदेशी हैं और लश्कर या फिर जैश ए मोहम्मद से संबंध हो सकता है। बरामद सााजो-सामान व दस्तावेजों की जांच की जा रही है।

जम्मूः कश्मीर में कुपवाड़ा सेक्टर में एलओसी से सटे जुमकुण्ड इलाके में सेना ने एक मुठभेड़ में पांच आतंकियों को मार गिराया है। सेना प्रवक्ता ने बताया कि मुठभेड़ अभी जारी है क्योंकि खबर यह थी कि एक बड़े दल ने घुसपैठ की है। परसों भी दो आतंकियों को कुपवाड़ा के मच्छेल सेक्टर में मार गिराया गया था।

मंगलवार को भी घुसपैठ का एक प्रयास कुपवाड़ा में नाकाम बनाया गया था। अधिकारियों को आशंका है कि मारे गए आतंकी उसी दल का हिस्सा हो सकते है। अन्य आतंकियों की तलाश में सर्च आपरेशन जारी है। कश्मीर रेंज के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक विजय कुमार ने कुपवाड़ा में एलओसी पर घुसपैठ के प्रयास को नाकाम बनाए जाने की पुष्टि करते हुए बताया कि पांच आतंकी मारे गए हैं।

#WATCH | J&K: Five foreign terrorists killed in an encounter in Kupwara's Jumagand area. A search operation is underway.



