J&K Election 2024: डोडा में पीएम मोदी ने फूंका चुनावी शंखनाद, जनता को किया संबोधित; पढ़ें भाषण की मुख्य बातें

J&K Election 2024: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जम्मू-कश्मीर के डोडा में चुनावी जनसभा कर रहे हैं। जल्द होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री ने आज चुनावी रैली के जरिए प्रचार की शुरुआत कर दी है। शनिवार को पीएम मोदी ने डोडा में कहा, "तीन परिवारों और जम्मू-कश्मीर के युवाओं के बीच इस बार विधानसभा चुनाव होने वाला है।" मोदी ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कार्यकाल के दौरान पार्टी ने क्षेत्र के युवाओं को राजनीति में लाने और विकास की एक नई अवधि शुरू करने तथा क्षेत्र के मामलों पर वंशवादी पकड़ को समाप्त करने में अपनी ऊर्जा लगाई। उन्होंने पार्टी के प्रतिद्वंद्वियों पर कटाक्ष किया। प्रधानमंत्री ने डोडा के निवासियों को उग्रवाद के दिनों की याद दिलाई। मोदी ने कहा, "वे लाल चौक जाने से डरते थे, वहां अघोषित कर्फ्यू था। जम्मू-कश्मीर में आतंकवाद अपनी अंतिम सांस ले रहा है।"

#WATCH | Doda, J&K: Prime Minister Narendra Modi says "...There was a time when the youth here were forced to go to other states of the country for better education. Today, be it medical college, AIIMS or IIT, the seats in Jammu Kashmir have grown manifold. Now, our BJP J&K unit… pic.twitter.com/1MQ9rWlObP — ANI (@ANI) September 14, 2024

उन्होंने कहा कि 'वंशवादी' दलों ने आतंकी तत्वों को बढ़ावा देने के लिए उपजाऊ जमीन तैयार की है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने क्षेत्र के शिक्षा क्षेत्र को मजबूत किया है। उन्होंने कहा, "जम्मू-कश्मीर में कॉलेजों के लिए हमारी ओर से सीटें बढ़ाई गईं और इस क्षेत्र के युवा उच्च शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों में जाने के बजाय यहां के कॉलेजों में जा सकते हैं।"

डोडा में चुनावी राज्य में अपने पहले संबोधन के दौरान पीएम मोदी ने कहा, "मैं आपके और देश के लिए दोगुनी और तिगुनी मेहनत करके आपके इस प्यार और आशीर्वाद का बदला चुकाऊंगा। हम सब मिलकर एक सुरक्षित और समृद्ध जम्मू-कश्मीर का निर्माण करेंगे और यह मोदी की गारंटी है।"

#WATCH | Doda, J&K: Prime Minister Narendra Modi says "...You remember that time when an undeclared curfew was imposed here as the day ended...The situation was such that even the Home Minister of the Congress government at the Centre was afraid of going to Lal Chowk...Terrorism… pic.twitter.com/84uJV0dvKX — ANI (@ANI) September 14, 2024

पीएम मोदी के भाषण के टॉप पॉइंट्स

- पीएम ने कहा कि हमने 2014 में केंद्र में सत्ता में आने के तुरंत बाद जम्मू-कश्मीर में युवा नेतृत्व को उभारने पर ध्यान केंद्रित किया।

- नए नेतृत्व और कांग्रेस, पीडीपी और एनसी के राजवंशों के बीच लड़ाई है; इन राजवंशों ने जम्मू-कश्मीर को बर्बाद कर दिया।

- राजनीतिक राजवंशों ने अपने बच्चों को आगे बढ़ाया, नए नेतृत्व को बढ़ने नहीं दिया।

- जम्मू-कश्मीर के बच्चे आगे बढ़ें, इसके लिए भाजपा ने प्रेम नाथ डोगरा योजना की घोषणा की है।

- पीएम ने अतीत को याद करते हुए कहा कि आपको याद होगा कि जब दिन ढलते ही यहां अघोषित कर्फ्यू लगा दिया जाता था...स्थिति ऐसी थी कि केंद्र की कांग्रेस सरकार के गृह मंत्री भी लाल चौक जाने से डरते थे...आतंकवाद अब जम्मू-कश्मीर में अपनी अंतिम सांसें ले रहा है।

- पीएम ने कहा इस बार जम्मू-कश्मीर में होने वाला विधानसभा चुनाव तीन परिवारों और जम्मू-कश्मीर के युवाओं के बीच है। एक परिवार कांग्रेस का है, एक परिवार नेशनल कॉन्फ्रेंस का है और एक परिवार पीडीपी का है...इन तीनों परिवारों ने जम्मू-कश्मीर में आप लोगों के साथ जो किया है, वह किसी पाप से कम नहीं है।

- पीएम मोदी ने कहा कि वह चाहते हैं कि जम्मू-कश्मीर के हर बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले। उन्होंने सुझाव दिया कि पिछले कुछ वर्षों में भाजपा सरकार ने युवाओं की बेहतरी के लिए राज्य में कई स्कूल और कॉलेज खोले हैं।

- डोडा में मेडिकल कॉलेज की लंबे समय से चली आ रही मांग को भी भाजपा सरकार ने हाल ही में पूरा किया।

#WATCH | Doda, J&K: Prime Minister Narendra Modi says "...We are connecting the remote parts of Jammu and Kashmir by rail. People of Ramban district, Doda Kishtwar and Kashmir Valley can reach Delhi directly by train, we will fulfil this dream of yours. Very soon, the work of the… pic.twitter.com/chx8C4IDVE — ANI (@ANI) September 14, 2024

बता दें कि पीएम मोदी की यह रैली तीन जिलों की 8 विधानसभा सीटों पर पहले चरण के मतदान से कुछ दिन पहले आई हैं। 18 सितंबर को डोडा, किश्तवाड़ और रामबन जिलों में पहले चरण में मतदान होगा। 25 सितंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। 1 अक्टूबर को 90 सदस्यीय जम्मू-कश्मीर विधानसभा की 40 सीटों पर तीसरे चरण के मतदान होंगे। इस बीच, 8 अक्टूबर को मतगणना होगी।

Web Title: J&K Election 2024 PM Narendra Modi blows election trumpet in Doda live Read top points of the speech