जम्मू-कश्मीर भाजपा प्रमुख ने उमर अब्दुल्ला को बताया बेहतरीन सियासी नेता, उमर ने कहा, "राजनीतिक विरोधी दुश्मन नहीं होते हैं"

Highlights जम्मू-कश्मीर भाजपा प्रमुख ने बांधे पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के तारीफों के पुल भाजपा प्रमुख रविंदर रैना ने पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को बताया सियासत का नायाब "रत्न" उमर ने कहा कि राजनीति में असहमत होते हुए भी व्यक्तिगत नफरत की कोई जगह नहीं है

श्रीनगर: नेशनल कांफ्रेंस के उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने शुक्रवार को कहा कि राजनीति में विरोधी हो सकते हैं लेकिन वो दुश्मन नहीं होते हैं। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि राजनीति विभाजन और नफरत फैलाने का कारण नहीं हो सकती है।

उमर अब्दुल्ला ने यह बात ट्विटर पर उस वीडियो को साझा करते हुए कहा है कि जिसमें भारतीय जनता पार्टी के जम्मू-कश्मीर के अध्यक्ष रविंदर रैना उनकी तारीफ कर रहे हैं। माना रहा है कि जम्मू-कश्मीर की सियासत में नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर पिछले दरवाजे से कोई करार कर सकते हैं।

Why is politics all about division & hatred? Where does it say that to disagree politically we also have to hate each other personally? I have political opponents, I don’t have enemies. I’m grateful for Ravinder’s kind words & I’m glad they won’t stop us opposing each other 😀 https://t.co/vJE4rSIRhR