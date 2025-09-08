कुलगाम मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए, 4 जवान घायल, आरएस पुरा में पाकिस्तानी नागरिक अरेस्ट

Highlights आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। गोलीबारी हुई और एक आतंकवादी मारा गया। सेना के एक अधिकारी समेत दो जवान जख्‍मी हो गए।

श्रीनगरः कश्मीर के कुलगाम इलाके के जंगलों में तीन से चार आतंकियों के साथ मुठभेड़ के बाद सुरक्षाबलों ने 2 को मार गिराया है जबकि बाकी के साथ मुठभेड़ जारी थी। मुठभेड़ में सेना के एक अधिकारी समेत चार जवान जख्मी हो गए। दूसरी ओर बीएसएफ ने जम्मू के आरएस पुरा में एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा है। अधिकारियों ने बताया कि सोमवार को दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के गुड्डार वन क्षेत्र में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस, सेना की 9 आरआर और सीआरपीएफ की एक संयुक्त टीम द्वारा आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद इलाके में तलाशी अभियान शुरू करने के बाद मुठभेड़ शुरू हुई। चिनार कोर, भारतीय सेना के मुताबिक सीमा सुरक्षा बलों की जवाबी फायरिंग में एक आतंकवादी मारा गया है।

वहीं, एक जूनियर कमीशन अधिकारी समेत चार जवानों के घायल होने की खबर मिली है। फिलहाल आतंकियों की तलाशी का अभियान जोर शोर से जारी है। सुरक्षाबलों ने भी जवाबी फायरिंग की। घायल जवानों को पास के अस्पताल में भेजा गया है। अधिकारियों ने बताया कि मौजूदगी की सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों की संयुक्त टीमों ने कासो (घेराबंदी और तलाशी अभियान) शुरू किया था।

अधिकारी ने बताया कि जैसे ही संयुक्त टीम संदिग्ध स्थान के पास पहुंची, छिपे हुए आतंकवादियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसका जवाबी कार्रवाई में जवाब दिया गया, जिससे मुठभेड़ शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि आखिरी रिपोर्ट आने तक गोलीबारी जारी थी, जबकि इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजा गया है।

दूसरी ओर सीमा सुरक्षा बलों ने देर रात जम्मू जिले के आरएस पुरा सेक्टर में एक पाकिस्तानी नागरिक को पकड़ा है। अधिकारियों ने बताया कि बीएसएफ कर्मियों ने कल देर रात एक सीमा स्तंभ के पास कुछ संदिग्ध गतिविधियां देखीं और उसके बाद एक पाकिस्तानी नागरिक को हिरासत में ले लिया गया।

उन्होंने बताया कि फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार युवक सिराज खान (16 वर्ष) पुत्र जाहिद खान ने बताया कि वह पाकिस्तान में गांव 27 चक तहसील भलवाल, जिला सरगोधा, पंजाब (पाकिस्तान) का रहने वाला है। तलाशी में उसके पास से पाकिस्तानी 30 रुपये बरामद हुए हैं।

Web Title: jk 2 terrorists killed 4 soldiers injured Kulgam 3-4 terrorists surrounded Pakistani citizen arrested in RS Pura