Jharsuguda assembly seat by-election: दीपाली दास, तरुण पांडे और तंकधर त्रिपाठी में टक्कर, झारसुगुडा विधानसभा सीट मतगणना जारी

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 13, 2023 09:14 AM

Jharsuguda assembly seat by-election: 147 सदस्यीय ओडिशा विधानसभा में बीजद के 113 सदस्य हैं, विपक्षी दल भाजपा और कांग्रेस के पास क्रमशः 22 और नौ विधायक हैं।

ओडिशा सीएम।