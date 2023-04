झारखंड: जमशेदपुर में रामनवमी जुलूस के दौराम हंगामा; भीड़ पर पथराव, 5 लोग घायल

Highlights हल्दीपोखर में रामनवमी जुलूस के दौरान पथराव पथराव में 5 लोगों के घायल होने की सूचना शुक्रवार 31 मार्च की शाम को जुलूस के दौरान हुआ पथराव

जमशेदपुर: देश के अलग-अलग हिस्सों में रामनवमी जुलूस के दौरान हिंसा और पथराव की सूचना ने प्रशासन महकमे में हड़कंप मचा दिया है। पश्चिम बंगाल और बिहार में बवाल के बाद अब झारखंड में रामनवमी जूलुस के दौरान हिंसा की खबर सामने आई है।

जानकारी के मुताबिक, झारखंड में जमशेदपुर के हल्दीपोखर इलाके में शुक्रवार को रामनवमी विर्सजन जुलूस पर हमला किया गया है। जुलूस में शामिल लोगों पर पथराव किया गया, जिसमें कई लोगों के घायल होने की सूचना है।

आरोप है कि हल्दीपोखर इलाके में जुलूस के दौरान अज्ञात बदमाशों ने भीड़ पर पथराव कर दिया और 5 लोग इसमें घायल हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह घटना शुक्रवार शाम को हुई जब लोगों के एक समूह ने रामनवमी के जुलूस का विरोध किया।

Jharkhand | Stones were pelted during a Ram Navami immersion procession in Jamshedpur's Haldipokhar area yesterday.



Around 5 people got injured. The situation is peaceful now, say police pic.twitter.com/oaSg8Qu4oB