Jharkhand MLA Sita Soren Join bjp: झामुमो जामा विधायक सीता सोरेन भाजपा में शामिल, लोकसभा चुनाव से पहले शिबू और हेमंत सोरेन को बड़ा झटका

Highlights प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का फैसला किया है। इस्तीफे के बारे में उन्होंने सुना जरूर है। परिवार के खिलाफ रची जा रही एक साजिश का पता चला है।

Jharkhand MLA Sita Soren Join bjp: लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो), पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन को बड़ा झटका लगा है। जेएमएम की पूर्व विधायक और झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन बीजेपी में शामिल हो गईं। जामा की विधायक सीता सोरेन ने परिवार पर कई आरोप लगा दी। सीता ने कहा कि उन्हें और उनके परिवार को नजरअंदाज किया जा रहा है। पार्टी सुप्रीमो और अपने ससुर शिबू सोरेन को लिखे इस्तीफा पत्र में सीता ने कहा कि उनके पति दुर्गा सोरेन के निधन के बाद पार्टी उन्हें तथा उनके परिवार को पर्याप्त सहयोग मुहैया कराने में नाकाम रही। सीता ने कहा कि वह उपेक्षित महसूस कर रही थी और उन्होंने भारी मन से पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा देने का फैसला किया है।

#WATCH | Delhi: Former JMM MLA and sister-in-law of former Jharkhand CM Hemant Soren- Sita Soren joins BJP. pic.twitter.com/HiG9Nlsm8I

सीता सोरेन ने भाजपा में शामिल होने से कुछ घंटों पहले ही झामुमो को छोड़ दिया था और दावा किया था कि झारखंड के सत्तारूढ़ दल में उनकी उपेक्षा की जा रही थी और अलग थलग किया जा रहा था। सीता सोरेन यहां भाजपा मुख्यालय में राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावडे और झारखंड चुनाव प्रभारी लक्ष्मीकांत बाजपेयी की मौजूदगी में भाजपा में शामिल हुईं।

Sita Soren, JMM MLA and sister-in-law of former #Jharkhand CM Hemant Soren resigns from the membership of JMM pic.twitter.com/Pi35T0o1LG

उन्होंने कहा, ‘‘मुझे मेरे तथा मेरे परिवार के खिलाफ रची जा रही एक साजिश का पता चला है...मेरे पास इस्तीफा देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं बचा।’’ झामुमो प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य से संपर्क करने पर उन्होंने कहा कि इस्तीफे के बारे में उन्होंने सुना जरूर है।

VIDEO | Jharkhand MLA Sita Soren joins #BJP at party's headquarters in Delhi.



Jama legislator Sita Soren tendered her resignation from the #JMM earlier today citing allegations of being sidelined along with her family.



(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/CMmFkmE7vF