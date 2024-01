Jharkhand: इस्तीफा सौंपने के बाद हेमंत सोरेन अपने आवास पहुंचे, रांची के प्रमुख इलाकों में निषेधाज्ञा लागू

Highlights इस्तीफा सौंपने के बाद हेमंत सोरेन अपने आवास पहुंच गए हैं महुआ माजी ने दावा किया था कि हेमंत सोरेन प्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में हैं सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद उनपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है

रांची: राजभवन में राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को झारखंड के सीएम पद से अपना इस्तीफा सौंपने के बाद हेमंत सोरेन अपने आवास पहुंच गए हैं। इससे पहले उनकी पार्टी की राज्यसभा सदस्य महुआ माजी ने दावा किया था कि हेमंत सोरेनप्रवर्तन निदेशालय की हिरासत में हैं। अभी तक यह साफ नहीं हो पाया है कि हेमंत सोरेन गिरफ्तार किए गए हैं नहीं। हालांकि सीएम पद से इस्तीफा देने के बाद उनपर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है।

VIDEO | Hemant Soren arrives at his residence after handing over his resignation as Jharkhand CM to Governor CP Radhakrishnan at Raj Bhavan in Ranchi. pic.twitter.com/CyzFo4lINk