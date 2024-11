Jharkhand Polls 2024: बांग्लादेशी घुसपैठिये नौकरियां हड़प रहे हैं, झारखंड की बेटियों से शादी कर रहे हैं?, झारखंड में गरजे अमित शाह

Highlights दिसंबर 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। कांग्रेस ने कश्मीर को आतंकवाद का केंद्र बना दिया था। नेता लाल चौक पर जाने से डरते थे।

Jharkhand Election 2024: झारखंड विधानसभा चुनाव में पहले चरण का मतदान 13 नवंबर को होना है। इससे पहले सभी सियासी दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी ताकत झोंक दी है। शनिवार को भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने अपने-अपने गठबंधन के लिए वोट मांगने मैदान में उतरे। कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी ने महागठबंधन के मोर्चा संभाला तो दूसरी ओर एनडीए की ओर से केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चुनाव प्रचार में अपना दमखम दिखाया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलामू जिले के छतरपुर में झामुमो के साथ-साथ कांग्रेस पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले साफ कर दिया कि किसी भी कीमत पर अल्पसंख्यकों को आरक्षण नहीं दिया जाएगा।

VIDEO | #JharkhandAssemblyElections2024: "Maharashtra Congress chief said that he will help in providing 10 per cent reservation to Muslims in the state. I would like to ask the people of Jharkhand if Muslims get 10 per cent reservation, then who will get less? Congress wants to… pic.twitter.com/TNVi2hZwDz— Press Trust of India (@PTI_News) November 9, 2024