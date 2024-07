Jharkhand: चंपई सोरेन ने CM पद से दिया इस्तीफा, हेमंत सोरेन ने सरकार बनाने का दावा किया पेश

Jharkhand CM Champai Soren Resign: झारखंड राजनीति में बुधवार शाम बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जिसके बाद पूर्व सीएम रहे हेमंत सोरेन ने एक फिर सरकार बनाने का दावा पेश किया है। सूत्रों के अनुसार, हेमंत सोरेन ने राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात की और राज्य में सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए तैयार हैं।

हेमंत सोरेन को विधानसभा में सत्तारूढ़ भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन (इंडिया) ब्लॉक पार्टियों के नेता के रूप में चुना गया है और वे राज्य के 13वें मुख्यमंत्री के रूप में वापसी करने के लिए तैयार हैं।

चंपई सोरेन ने इस्तीफे के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा, "हमारे गठबंधन ने यह निर्णय लिया और हमने हेमंत सोरेन को अपना नेता चुना। अब, मैंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है।"

Ranchi: "The Chief Minister has said everything and we will tell you the rest of the things in detail later," says Jharkhand Mukti Morcha (JMM) chief Hemant Soren pic.twitter.com/kPzYUl0o3D