झारखंड: गिरिडीह से रांची जा रही बस नदी में गिरी, 7 की मौत, 13 घायल, 50 यात्री सवार थे, पीएम ने ट्वीट किया

Highlights घायलों का अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। एसपी हजारीबाग ने कहा कि 12-13 घायल हुए हैं। रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान भेजने की तैयारी कर रहे हैं।

रांचीः झारखंड के हजारीबाग जिले में शनिवार को करीब 50 यात्रियों को लेकर जा रही एक बस के पुल से नीचे गिर जाने से कम से कम 7 यात्रियों की मौत हो गयी, जबकि कई अन्य घायल हो गये। पुलिस अधीक्षक मनोज रतन चौथे ने बताया कि गिरिडीह से रांची जा रही यह बस टाटीझरिया थानाक्षेत्र में पुल का रेलिंग तोड़ते हुए शिवानी नदी में गिर गयी।

उन्होंने कहा , ‘‘दो यात्रियों की मौके पर ही मौत हो गयी, जबकि 5 अन्य को हजारीबाग के सदर अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है, क्योंकि कुछ यात्री गंभीर रूप से घायल हैं। हम उन्हें बेहतर उपचार के लिए रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान भेजने की तैयारी कर रहे हैं।’’

पीएमओ ने कहा कि झारखंड के हजारीबाग ज़िले में हुए बस हादसे में लोगों की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति शोक संवेदना व्यक्त की हैं। एसपी हजारीबाग ने कहा कि 12-13 घायल हुए हैं। घायलों का अलग-अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है।

PM Narendra Modi expresses anguished by the loss of lives in the bus accident in Hazaribagh district, Jharkhand: PMO https://t.co/qV80hQJk9fpic.twitter.com/ie5n77ZjoU