Jharkhand Assembly Election 2024: कांग्रेस ने झारखंड के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट की जारी, 21 नामों पर लगी मुहर; जानें किसे, कहां से मिला टिकट

Jharkhand Assembly Election 2024: झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। 21 अक्टूबर की रात कांग्रेस पार्टी ने यह लिस्ट जारी की है जिसमें 21 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है। इस सूची में पूर्व पुलिस अधिकारी और जमशेदपुर से पूर्व लोकसभा सांसद अजय कुमार को जमशेदपुर पूर्वी निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारा गया है। वह त्रिपुरा, ओडिशा और नागालैंड के लिए पार्टी के प्रभारी भी हैं।

पूर्व पुलिस अधिकारी रामेश्वर उरांव भी राज्य कांग्रेस प्रमुख का पद संभाल चुके हैं। घोषित अन्य उम्मीदवारों में शिप्ली नेहा तिर्की भी शामिल हैं, जिन्हें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित मांडर निर्वाचन क्षेत्र से मैदान में उतारा गया है।

पिछले विधानसभा चुनाव में इस सीट से निर्वाचित होने के बाद पार्टी ने उन्हें फिर से नामांकित किया है। उनके पिता बंधु तिर्की झारखंड चुनाव के लिए कांग्रेस की घोषणापत्र समिति के अध्यक्ष हैं।

पार्टी ने जामतरा से इरफान अंसारी, जमुंडी से बादल पत्रलेख, पोरेयाहाट से प्रदीप यादव, महगामा से दीपिका पांडे सिंह, बड़कागांव से अंबा प्रसाद साहू, रामगढ़ से ममता देवी, मांडू से जय प्रकाश पटेल, हजारीबाग से मुन्ना सिंह, बेरमो से कुमार जय मंगल को अपना उम्मीदवार बनाया है।

