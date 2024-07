JEE Mains Result: तमिलनाडु की एम रोहिणी ने 73.8 फीसद अंक लाकर रचा इतिहास, NIT में दाखिला लेने वाली होंगी पहली आदिवासी लड़की

Highlights तमिनाडु की एम. रोहिणी ने ऐसा कर प्रदेश के साथ देश का भी नाम रोशन किया रोहिणी ने जेईई मेन्स का एग्जाम 73.8 फीसदी अंकों से किया पास उन्हें त्रिची स्थित एनआईटी में दाखिला भी मिल गया है

नई दिल्ली: आज के दौर में आम भारतीय थोड़ी बहुत कठिनाई में हार मान जाता है, लेकिन तमिलनाडु की एम. रोहिणी ने जेईई मेन्स परीक्षा अच्छे नंबर से पास कर उन सभी को बता दिया है कि परिश्रम करेंगे तो उसका फल भी मिलेगा। आज वो उस जगह खड़ी हैं, जहां उन्होंने इतिहास ही नहीं रचा, साथ ही अपने समुदाय और प्रदेश का नाम भी गर्व से ऊंचा कर दिया है। फिलहाल आगे की पढ़ाई के लिए राज्य सरकार ने हाथ बढ़ा दिया है, जिसके लिए एम. रोहिणी ने प्रदेश के सीएम एम. के. स्टालिन को धन्यवाद बोला है।

तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में 18 वर्षीय एम रोहिणी ने जी मेन्स के रिजल्ट में 73.8 फीसदी अंक लाकर आदिवासी समुदाय का नाम कर दिया है। इसके साथ अब वो पहली लड़की होंगी, जिन्हें त्रिची नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला मिलेगा।

आदिवासी सरकारी स्कूल में पढ़ाई की

रोहिणी ने मीडिया एजेंसी से बात करते हुए कहा कि उन्हें त्रिची में स्थित एनआईटी में केमिकल इंजीनियरिंग विभाग में दाखिल मिल गया है। वो अपने समुदाय से पहली लड़की हैं, जिन्होंने आदिवासी सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर ऐसा बड़ा काम किया।

#WATCH | Tiruchirappalli, Tamil Nadu: Rohini, a girl belonging to a tribal community clears the JEE exam and will join the National Institute of Technology, Trichy. pic.twitter.com/gmhlN5CZdd