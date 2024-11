Jawaharlal Nehru Birth Anniversary 2024: पीएम मोदी ने जवाहरलाल नेहरू जयंती पर दी श्रद्धाजंलि, राहुल-प्रियंका ने किया नमन

Jawaharlal Nehru Birth Anniversary 2024: देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू की जयंती के मौके पर वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रद्धाजंलि दी है। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा, "उनकी जयंती के अवसर पर, मैं हमारे पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को श्रद्धांजलि देता हूं।"

PM Modi pays tribute to former Prime Minister Jawaharlal Nehru on his 135th birth anniversary Read @ANI story | https://t.co/Htvnho1jKW #PMModi #JawaharlalNehru #Childrenday pic.twitter.com/2zi129YI6m

जवाहरलाल नेहरू की जयंती 14 नवंबर को मनाई जाती है जिसे बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। चूंकि नेहरू को बच्चों से खास लगाव था यही वजह है कि इस दिन को बाल दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।

इस बीच, कांग्रेस के दिग्गज नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी उन्हें 135 जयंती पर शत-शत नमन किया। राजनीतिक जगत के कई दिग्गजों ने सोशल मीडिया के जरिए पंडित नेहरू को याद किया है। इसी कड़ी में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पंडित नेहरू को श्रद्धाजंलि दी।

खड़गे ने लिखा, "भारत को शून्य से शिखर तक पहुँचाने वाले, आधुनिक भारत के शिल्पकार, भारत को वैज्ञानिक, आर्थिक, औद्योगिक व विभिन्न क्षेत्रों में विकासशील बनाने वाले, देश को निरंतर ‘विविधता में एकता’ का संदेश देने वाले, लोकतंत्र के निर्भीक प्रहरी व हमारे प्रेरणास्रोत, “हिन्द के जवाहर” की 135वीं जयंती पर हम उनके देश के प्रति अभूतपूर्व योगदान को याद करते हैं।" इसके साथ ही खड़गे ने एक किताब के अंश को भी शेयर किया।

Congress general secretary Priyanka Gandhi Vadra and other party leaders pay tribute to former PM Jawaharlal Nehru at Shanti Van on the occasion of his 135th birth anniversary.



Photos by Suraj Singh Bisht @Surajbisht25#ThePrintPicturespic.twitter.com/3QkQf5Qz1O