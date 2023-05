बेटी का कन्यादान करने के बाद पिता की हुई मौत; दुल्हन व बारातियों से छिपाई गई बात, विदाई के बाद हुआ अंतिम संस्कार

By अनिल शर्मा | Published: May 31, 2023 10:57 AM

70 वर्षीय देव नारायण मिश्र नामक शख्स की अपनी बेटी का कन्यादान करने के बाद कुछ ही समय बाद हार्ट अटैक से मौत हो गई।

