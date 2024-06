Highlights Jammu Terror Attack: एडीजीपी जम्मू आनंद जैन ने हीरानगर में एक आतंकी के मारे जाने की पुष्टि की है। Jammu Terror Attack: घर में घुसे आतंकी हाल ही में घुसपैठ कर दाखिल हुए हैं। Jammu Terror Attack: भाग निकले एक अन्य आतंकी की तलाश में ऑपरेशन जारी है।

Jammu Terror Attack: अमरनाथ यात्रा शुरू होने से ठीक 17 दिन पहले आतंकियों के ताबड़तोड़ हमलों से जम्‍मू संभाग थर्रा उठा है। समाचार भिजवाए जाने तक कठुआ के हीरानगर में 16 घंटों से जारी मुठभेड़ में एक आतंकी मारा जा चुका था जबकि केरिपुब का एक जवान शहीद हो चुका था। जबकि डोडा के छत्रगला में एक सुरक्षा चौकी पर हमला कर 6 सैनिकों को जख्‍मी करने वाले आतंकियों से भी मुठभेड़ जारी थी। इससे पहले शनिवार को रियासी में आतंकी हमले में 10 लोग मारे गए थे। एडीजीपी जम्मू आनंद जैन ने हीरानगर में एक आतंकी के मारे जाने की पुष्टि की है।

उन्‍होंने कहा कि मौके से भाग निकले एक अन्य आतंकी की तलाश में ऑपरेशन जारी है। उन्‍होंने दावा किया कि घर में घुसे आतंकी हाल ही में घुसपैठ कर दाखिल हुए हैं। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक आनंद जैन ने बताया कि जिले के छत्तरगला इलाके में 4 राष्ट्रीय राइफल्स और पुलिस की संयुक्त चौकी पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की।

उन्होंने बताया कि सुरक्षाकर्मियों ने जवाबी कार्रवाई की और मुठभेड़ जारी है। इस हमले में 6 जवान घायल हुए है। जबकि हीरानगर हमले में केरिपुब की 121वीं बटालियन के जख्‍मी हुए कबीर दास भी शहादत पा गए। पुलिस ने बताया कि जिला कठुआ की तहसील हीरानगर की गांव सोहले सैडा में आतंकवादियों ने गोलीबारी की, जिसमें एक नागरिक घायल हो गया।

हालांकि इस हमले में सुरक्षाबलों ने एक आतंकी को मार गिराया। अन्य आतंकियों की तलाश में ऑपरेशन चल रहा है। अलसुबह करीब तीन बजे यहां आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक सीआरपीएफ का जवान घायल हो गया, जिसे तुरंत इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जवान को बचाया नहीं जा सका। सुबह होते ही एक बार फिर यहां ऑपरेशन में तेजी लाई गई है।

आतंकियों की तलाश के लिए ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। एडीजीपी जम्मू मौके पर पहुंचे हुए है। वह ऑपरेशन पर करीब से निगरानी बनाए हुए हैं। तीसरा आतंकी हमला डोडा में हुआ। देर रात डोडा के छत्रगलां में भी आतंकियों ने नाका पार्टी पर हमला किया। आतंकियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई से मुठभेड़ शुरू हो गई।

इस हमले में सेना के पांच जवान और एक एसपीओ (स्पेशल पुलिस ऑफिसर) घायल हो गया। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। छत्रगलां टॉप का यह इलाका जिला कठुआ और जिला डोडा की तहसील भद्रवाह की सीमा पर स्थित है। पुलिस के अनुसार, कठुआ-भद्रवाह की सीमा पर डोडा जिले के छत्रगलां में मंगलवार की देर रात आतंकियों ने सेना तथा पुलिस के संयुक्त नाके को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं। हालांकि, इसमें किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई से मुठभेड़ शुरू हो गई।

एडीजीपी ने बताया कि आतंकियों को घेर रखा गया है। पूरे इलाके की घेराबंदी है। याद रखने योग्‍य तथ्‍य यह है कि ये हमले उस समय हुए हैं जबकि प्रदेश में वार्षिक अमनाथ यात्रा 29 जून से आरंभ होने वाली है और उसमें लाखों लोग शिरकत करने वाले हैं। ऐसे में प्रशासन ने अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा के लिए हाई अलर्ट जारी कर प्रदेश के प्रवेशद्वार लखनपुर से लेकर गुफा तक करीब 2 लाख जवान तैनात करने का फैसला किया है।

