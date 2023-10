जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक ने रिटायरमेंट के एक दिन पहले कहा- "हालात को हल्के में न लें, चुनौतियां अभी भी जस का तस"

Highlights जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक ने कहा स्थिति जस की तस बनी हुई है यह बात उन्होंने रिटायरमेंट के एक दिन पहले कही है आप कैप के तहत 43 पुलिस स्टेशनों के लिए 160 अत्याधुनिक वाहन लॉन्च करने पहुंचे हुए थे

जम्मू: पांच सालों के बाद जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह रिटायर होने जा रहे हैं। पिछले एक महीने से वे अपने कार्यकाल के दौरान आतंकवाद को जीरो पर पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। पर अब उन्होंने रिटायरमेंट के एक दिन पहले यह कह कर सभी को चौंका दिया है कि हालात को हल्के से न लें क्योंकि चुनौतियां जस की तस हैं।

आप्रेशन कैपेसिटी बिल्डिंग (आप कैप) के तहत 43 पुलिस स्टेशनों के लिए 160 अत्याधुनिक वाहन लॉन्च करने के बाद डीजीपी सिंह ने जेवान में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि पुलिस किसी भी चीज को हल्के में नहीं ले सकती। उन्होंने कहा कि हमें सतर्क रहना होगा क्योंकि खतरा बना हुआ है। यह पूछे जाने पर कि वह किस संदेश के साथ पुलिस बल छोड़ रहे हैं, निवर्तमान डीजीपी ने कहा कि मैं बल नहीं छोड़ रहा हूं।

