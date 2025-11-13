Jammu-Kashmir: जम्मू कश्मीर पुलिस ने नफरत, गलत सूचना और विभाजनकारी सामग्री फैलाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों के दुरुपयोग को रोकने के लिए प्रयास तेज कर दिए हैं। कई जिलों की पुलिस इकाइयों ने अलग-अलग सलाह जारी कर उपयोगकर्ताओं को राष्ट्र-विरोधी, सांप्रदायिक या भड़काऊ सामग्री आनलाइन पोस्ट करने या साझा करने के खिलाफ चेतावनी दी है।

बांडीपोरा में, पुलिस ने नागरिकों को सोशल मीडिया का उपयोग करते समय संयम और जिम्मेदारी बरतने की सलाह दी और सांप्रदायिक या विभाजनकारी कथाओं को बढ़ावा देने वाली सामग्री से जुड़ने से बचने की सलाह दी।

एडवाइजरी में कहा गया है कि नफरत या गलत सूचना फैलाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और शांति और सार्वजनिक व्यवस्था को परेशान करने के उद्देश्य से सीमा पार से संचालित खातों का शिकार होने के खिलाफ चेतावनी दी गई है।

इसी तरह, गंदरबल पुलिस ने विशेष रूप से हाल के लाल किले विस्फोट से संबंधित भड़काऊ या राष्ट्र-विरोधी सामग्री पोस्ट करने या साझा करने के खिलाफ चेतावनी देते हुए एक मजबूत सलाह जारी की। पुलिस ने कहा कि कुछ उपयोगकर्ताओं ने इस दुखद घटना का आनलाइन मजाक उड़ाया था और इस तरह के व्यवहार को "अमानवीय और उत्तेजक" बताया था।

एडवाइजरी में उपयोगकर्ताओं से आपत्तिजनक पोस्ट या अकाउंट को बढ़ावा देने के बजाय सीधे कानून प्रवर्तन एजेंसियों को रिपोर्ट करने का आग्रह किया गया और इस बात पर जोर दिया गया कि सार्वजनिक सद्भाव को खतरे में डालने वाली कोई भी सामग्री कानूनी परिणामों को आमंत्रित करेगी।

जबकि सोपोर में, पुलिस ने नागरिकों और व्हाट्सएप ग्रुप प्रशासकों से सोशल मीडिया का जिम्मेदारी से उपयोग करने की अपील की और चेतावनी दी कि किसी भी राष्ट्र-विरोधी, सांप्रदायिक या सांप्रदायिक पोस्ट, टिप्पणी या फारवर्ड पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सलाह में लोगों से नफरत या गलत सूचना को बढ़ावा न देने और सोशल मीडिया को विभाजन के बजाय जोड़ने के उपकरण के रूप में उपयोग करने का आग्रह किया गया।

इसी तरह से कुपवाड़ा पुलिस ने कहा कि यह देखने में आया है कि कुछ सोशल मीडिया उपयोगकर्ता हाल ही में लाल किले पर हुई दुखद घटना पर असंवेदनशील तरीके से पोस्ट कर रहे हैं या प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इस तरह की हरकतें बेहद आपत्तिजनक और राष्ट्र-विरोधी हैं, जिनका उद्देश्य नफरत फैलाना और सार्वजनिक सद्भाव को बिगाड़ना है।

पुलिस ने कहा कि जनता को सलाह दी जाती है कि वे ऐसी सामग्री या खातों के साथ जुड़ने या उन्हें फैलाने के बजाय संबंधित मंच या कानून प्रवर्तन अधिकारियों को रिपोर्ट करें।

उन्होंने कहा कि वह आनलाइन गतिविधि पर बारीकी से नजर रख रही है। पुलिस ने चेतावनी दी कि ऐसी सामग्री बनाने या प्रचारित करने में शामिल पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इस बीच, शोपियां में, पुलिस ने "वॉयस ऑफ ह्यूमैनिटी" नामक एक फेसबुक पेज के माध्यम से प्रसारित एक वायरल वीडियो का संज्ञान लेने के बाद एक प्राथमिकी दर्ज की। कथित तौर पर वीडियो में सार्वजनिक शांति को भंग करने के उद्देश्य से अलगाववादी भावनाओं और गतिविधियों को बढ़ावा देने वाला भाषण था।

अधिकारियों ने कहा कि एफआईआर संख्या 109/2025 के तहत पुलिस स्टेशन ज़ैनापोरा में मामला दर्ज किया गया है, और सामग्री बनाने और प्रसारित करने में शामिल लोगों की पहचान करने के लिए जांच चल रही है।

