जम्मू-कश्मीर: स्वतंत्रता दिवस से पहले आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम, पुलवामा में 30 किलो आईडी बरामद

Highlights पुलवामा में सर्कुलर रोड पर तहब क्रॉसिंग के पास 25 से 30 किलो आईईडी बरामद किया गया। इसे बाद में डिफ्यूज कर दिया गया, आतंकियों द्वारा किसी बड़ी साजिश के रचे जाने की आशंका।

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर पुलिस और सुरक्षाबलों द्वारा पुलवामा में सर्कुलर रोड पर तहब क्रॉसिंग के पास लगभग 25 से 30 किलोग्राम इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) बरामद किया गया है। स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद होने के बाद आशंका जताई जा रही है कि आतंकि कुछ बड़ी साजिश रच रहे थे। हालांकि, विस्फोटकों की बरामदगी से एक बड़ा हमला जरूर टल गया।

इस बीच आईईडी की बरामदगी के बाद उधमपुर-कटरा रेलवे लिंक और उधमपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। स्वतंत्रता दिवस से पहले चाक-चौबंद सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्पेशल डॉग स्क्वायड, सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के जवानों को अहम स्थानों पर तैनात किया गया था।

#WATCH | J&K: An IED weighing, approx 25 to 30 Kgs, that was recovered near Tahab Crossing on Circular road in Pulwama by Police and security forces today, has now been defused.



(Video Source: Indian Army) https://t.co/H4w9TBYWElpic.twitter.com/OkECS073zg