Jammu-Kashmir: त्राल में सेना और आतंकियों में मुठभेड़, सर्च ऑपरेशन जारी

Jammu-Kashmir: दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले के त्राल इलाके में गुरुवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई।

एक अधिकारी ने बताया कि इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने त्राल के नादेर इलाके की घेराबंदी कर दी।

जैसे ही सुरक्षा बल संदिग्ध स्थान पर पहुंचे, छिपे हुए आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसका जवाब दिया गया और मुठभेड़ शुरू हो गई।

#WATCH | J&K | Encounter underway at Nader, Tral area of Awantipora. Police and security forces are carrying out the operation. Details awaited.



(Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/sn92x3MfiN