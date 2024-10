Jammu & Kashmir Election Results: मुस्लिम बहुल किश्तवाड़ से भाजपा की शगुन परिहार 500+ वोटों से जीतीं, आतंकियों ने कर दी थी उनके पिता और चाचा की हत्या

Highlights शगुन ने जेकेएनसी के अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सज्जाद अहमद किचलू को 521 वोटों से हराया 12 राउंड की वोटिंग में शगुन को कुल 29053 वोट मिले जबकि सज्जाद अहमद किचलू को 28532 वोट हासिल हुए

Shagun Parihar BJP: जम्मू-कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए मतगणना जारी है और भारत के चुनाव आयोग के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली जेकेएनसी 42 सीटों पर आगे चल रही है। इस बीच 29 वर्षीय शगुन परिहार ने किश्तवाड़ विधानसभा सीट पर भाजपा की जीत दर्ज की है। उन्होंने जेकेएनसी के अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सज्जाद अहमद किचलू को 521 वोटों से हराया। 12 राउंड की वोटिंग में शगुन को कुल 29053 वोट मिले। जबकि किचलू को 28532 वोट हासिल हुए।

BJP';s Shagun Parihar Wins by 500+ votes from muslim dominated Kishtwar, J&K.



Father and Uncle were killed by terrorists for raising voice against terrorism.



NC workers heckled her, NC & PDP workers threatened to kill her, but fearless girl did not give up. Salute Warrior 🫡 pic.twitter.com/siKVT7sXfv