एलओसी पर राष्ट्रीय रायफल्स की अतिरिक्त बटालियनों की तैनाती, बारामुल्ला-कुपवाड़ा में सीआरपीएफ को और करेंगे मजबूत

जम्मूः केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर के भीतरी इलाकों से राष्ट्रीय राइफल्स को हटाकर नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर जवानों को तैनात करने वाली है ताकि जम्मू क्षेत्र के राजौरी और पुंछ जिलों तथा कश्मीर के बारामुल्ला और कुपवाड़ा में घुसपैठ रोधी ग्रिड को मजबूत किया जा सके। और प्रस्ताव के तैयार होने के बाद, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ), जिसकी अतिरिक्त बटालियनें जम्मू कश्मीर में तैनात की जा रही हैं, केंद्र शासित प्रदेश के गांवों और भीतरी इलाकों में राष्ट्रीय राइफल्स की जगह लेगी।

सूत्रों ने बताया कि भीतरी इलाकों में सीआरपीएफ की तैनाती और राष्ट्रीय राइफल्स को एलओसी अर्थात नियंत्रण रेखा पर भेजना जम्मू कश्मीर में सुरक्षाबलों के पुनर्गठन का हिस्सा है। उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्रालय (एमओडी) और गृह मंत्रालय (एमएचए) के अधिकारी इस योजना को औपचारिक रूप देने के लिए नियमित बैठकें कर रहे हैं।

क्योंकि एलओसी पर घुसपैठ विरोधी उपायों को और मजबूत करने की जरूरत महसूस की गई है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आतंकवादी विध्वंसक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए जम्मू कश्मीर में घुसपैठ न कर पाएं। उन्होंने कहा कि नियंत्रण रेखा पर राष्ट्रीय राइफल्स के अतिरिक्त जवानों की तैनाती से घुसपैठ विरोधी उपायों को मजबूत करने में मदद मिलेगी।

दरअसल ऐसी खबरें आई हैं कि पाकिस्तानी सेना और आतंकवादी कमांडर प्रशिक्षित आतंकवादियों को जम्मू कश्मीर में घुसपैठ कराने की कोशिश कर रहे हैं। नियंत्रण रेखा पर जवानों ने घुसपैठ की कई कोशिशों को नाकाम कर दिया है। सूत्रों ने बताया कि पिछले कुछ समय से नए खाके पर काम चल रहा था और अब इसे लागू किया जा रहा है।

क्योंकि आतंकवाद अपने सबसे निचले स्तर पर है और सुरक्षा स्थिति में सुधार हो रहा है। हाल ही में, केंद्र ने आतंकवाद विरोधी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए जम्मू क्षेत्र में सीआरपीएफ की तीन बटालियनों की तैनाती का आदेश दिया है। ये इकाइयां उधमपुर और कठुआ जिलों में तैनात राष्ट्रीय राइफल्स इकाइयों का कार्यभार संभालेंगी, जिनमें से प्रत्येक बटालियन में लगभग 800 जवान होंगे।

आवश्यकता पड़ने पर, वे जम्मू कश्मीर पुलिस (जेकेपी) के साथ मिलकर आतंकवाद विरोधी अभियानों में शामिल होंगी। जानकारी के लिए राष्ट्रीय राइफल्स, भारतीय सेना के कर्मियों से युक्त एक विशेष आतंकवाद-रोधी बल, नब्बे के दशक में स्थापित किया गया था और आतंकवाद के चरम पर होने पर जम्मू-कश्मीर में तैनात किया गया था।

इस कार्य के लिए निर्धारित तीन सीआरपीएफ बटालियनों में उन अधिकारियों और जवानों को शामिल किया गया है जिन्होंने विशिष्टता के साथ आतंकवाद-रोधी और आतंकवाद-रोधी अभियानों को अंजाम दिया है। सूत्रों ने बताया कि इन इकाइयों को आधुनिक हथियार, संचार उपकरण और बख्तरबंद वाहन भी प्रदान किए जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि ये इकाइयां मौजूदा सैन्य इकाइयों के बुनियादी ढांचे और संसाधनों का उपयोग करेंगी। सीआरपीएफ ने 2005 के आसपास जम्मू कश्मीर में आतंकवाद-रोधी अभियानों में बीएसएफ की पूरी तरह से जगह ले ली। बीएसएफ को जम्मू कश्मीर में आंतरिक सुरक्षा कर्तव्यों के लिए, विशेष रूप से 1990 के दशक में, आतंकवाद शुरू होने के बाद, प्रतिनियुक्त किया गया था।

1999 के करगिल युद्ध के बाद मंत्रियों के एक समूह द्वारा अनुशंसित इस परिवर्तन का उद्देश्य बीएसएफ को देश की सीमाओं की रक्षा की अपनी प्राथमिक भूमिका पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देना था, जबकि सीआरपीएफ आंतरिक सुरक्षा कर्तव्यों में विशेषज्ञता रखती थी।

