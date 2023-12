Jammu International Border: घुसपैठ की बड़ी कोशिश नाकाम, भारी हथियारों से लैस चार आतंकी को सुरक्षाबलों ने देखा, एक को मार गिराया, लाश लेकर भागे 3 आतंकी

Highlights आतंकवादियों पर गोलीबारी की और एक आतंकवादी को मार गिराया। सहयोगी के शव को आईबी के उस पार घसीटते हुए देखा गया। पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा में घुसने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं।

Jammu International Border: जम्मू-कश्मीर की शीतकालीन राजधानी जम्मू में अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तैनात सुरक्षाबलों ने शनिवार तड़के यहां घुसपैठ की एक बड़ी कोशिश को नाकाम करते हुए एक आतंकवादी को मार गिराया। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

अधिकारियों के मुताबिक, जम्मू में अखनूर के खौर सेक्टर में अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास शनिवार तड़के भारी हथियारों से लैस चार आतंकवादियों के एक समूह को सुरक्षाबलों ने भारतीय क्षेत्र की ओर घुसपैठ की कोशिश करते हुए देखा। सुरक्षाबलों ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे आतंकवादियों पर गोलीबारी की और उनमें से एक आतंकवादी को मार गिराया।

#WATCH | Security personnel deployed in the Bafliaz area of Poonch district as a search operation is underway to nab terrorists in the forest area of Dera ki Gali in the Rajouri sector.



(Visuals deferred by unspecified time) pic.twitter.com/KMZgmgUSy8