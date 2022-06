J&K: पैगंबर पर विवादित टिप्पणी के खिलाफ भद्रवाह में भड़काऊ भाषण, सांप्रदायिक तनाव के बाद लगा कर्फ्यू

Highlights एक मस्जिद में दिए गए कथित भड़काऊ भाषण के बाद इलाके में तनाव फैला कथित भड़काऊ भाषण को लेकर मामला दर्ज कर लिया है कथित भड़काऊ भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रश्सान ने कार्रवाई की

जम्मूः जम्मू कश्मीर में डोडा जिले के भद्रवाह में गुरुवार शाम को सांप्रदायिक तनाव फैलने के बाद एहतियातन कर्फ्यू लगा दिया गया। देर रात जम्मू प्रशासन ने कहा, कानून के तहत कार्रवाई कर आरोपी के खिलाफ भद्रवाह थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने यह भी चेतावनी दी कि अगर कोई कानून हाथ में लेता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। वहीं तनाव के बाद फ्लैग मार्च करने के लिए सेना भी बुलाई गई है।

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, एक मस्जिद में दिए गए कथित भड़काऊ भाषण के बाद इलाके में तनाव फैला। पुलिस ने कथित भड़काऊ भाषण को लेकर मामला दर्ज कर लिया है और लोगों को कानून हाथ में लेने के खिलाफ चेतावनी दी है। एक अधिकारी ने बताया, “सांप्रदायिक तनाव को देखते हुए एहतियात के तौर पर कर्फ्यू लगा दिया गया है।” उन्होंने कहा कि इलाके में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है।

J&K | Action under law taken. Case registered at Police Station Bhaderwah. Anyone who takes the law into their hands will not be spared: Police Media Centre Jammu, on purported video showing instigating announcement being made from a mosque in Baderwah, Jammu