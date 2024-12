Jammu and Kashmir: श्रीनगर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़, 1 आतंकी ढेर, अन्य की तलाश जारी

Jammu and Kashmir: श्रीनगर के दाचीगाम वन क्षेत्र में मंगलवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों ने विशेष खुफिया सूचना मिलने के बाद दाचीगाम जंगल के ऊपरी इलाकों में घेराबंदी कर तलाश अभियान शुरू किया। दाचीगाम, शहर के बाहरी इलाके में स्थित एक राष्ट्रीय उद्यान है। यह लगभग 141 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है।

अधिकारी ने बताया कि आतंकवादियों से आमना-सामना तब हुआ जब उन्होंने सुरक्षा बलों के तलाशी दल पर गोलीबारी की, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी जारी है।

अधिकारियों ने कहा, ""ये गोलीबारी इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी के बारे में विशेष इनपुट के बाद सुरक्षा बलों द्वारा शुरू किए गए CASO (कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन) के दौरान शुरू हुई।"

अधिकारियों ने कहा, "जिस इलाके में आतंकवादियों के छिपे होने की आशंका है, उसके चारों ओर की घेराबंदी कड़ी कर दी गई है। मंगलवार सुबह पहली किरण के साथ ही ऑपरेशन फिर से शुरू हो गया।" सुरक्षा बलों ने हाल के दिनों में आतंकवादियों द्वारा किए गए कई हमलों के बाद आतंकवादियों के खिलाफ अभियान बढ़ा दिया है।

गौरतलब है कि 20 अक्टूबर को आतंकवादियों ने गंदेरबल जिले के गगनगीर इलाके में एक बुनियादी ढांचा परियोजना कंपनी के श्रमिकों के शिविर पर हमला करके सात लोगों की हत्या कर दी थी। 24 अक्टूबर को, आतंकवादियों ने बारामुल्ला जिले के गुलमर्ग के बोटापाथरी इलाके में सेना के एक वाहन पर हमला करके सेना के तीन जवानों और दो नागरिक कुलियों की हत्या कर दी थी। गगनगीर और गुलमर्ग में हुए दो हमलों में नौ नागरिकों और सेना के तीन जवानों की हत्या की व्यापक रूप से निंदा की गई थी। 2 नवंबर को, आतंकवादियों ने श्रीनगर में पर्यटक स्वागत केंद्र के पास व्यस्त रविवार बाजार में ग्रेनेड फेंका।

#WATCH | J&K: Security heightened in Srinagar as a joint operation has been launched by Indian Army & J&K Police at Harwan. All roads going towards the encounter site have been sealed by police.



One terrorist killed in the encounter with security forces in the Dachigam forest. pic.twitter.com/T5YqPX0q3G