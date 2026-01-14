जम्मू-कश्मीर शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वींः 85.78 प्रतिशत लड़कियों ने बाजी मारी, कुल 94,845 विद्यार्थियों में से 85.03 प्रतिशत पास

श्रीनगरः जम्मू-कश्मीर शिक्षा बोर्ड की कक्षा 10वीं की वार्षिक परीक्षाओं में लड़कियों का उत्तीर्ण प्रतिशत लड़कों से अधिक रहा। अधिकारियों ने बुधवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि 85 प्रतिशत से अधिक विद्यार्थियों ने परीक्षा उत्तीर्ण कीं। उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष अक्टूबर-नवंबर में आयोजित परीक्षाओं में शामिल हुए कुल 94,845 विद्यार्थियों में से 85.03 प्रतिशत उत्तीर्ण हुए।

परिणाम के अनुसार, 40,408 लड़कियां (85.78 प्रतिशत) परीक्षा में उत्तीर्ण हुईं, जबकि 40,242 लड़के (84.30 प्रतिशत) उत्तीर्ण हुए। कुल 16,550 विद्यार्थियों ने ए1 ग्रेड हासिल किया, जबकि 14,398 विद्यार्थियों को ए2 ग्रेड मिला।

