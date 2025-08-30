Cloudburst in Ramban: जम्मू-कश्मीर पर फिर बरपा कहर, रामबन में बादल फटने से 3 की मौत, 5 लापता

Cloud burst in Ramban: जम्मू कश्मीर पर कुदरती कहर बरपना अभी भी जारी है। अब रामबन के एक गांव में बादल फटने से तबाही मची है। अभी तक तीन शव बरामद हुए है और 5 लापता बताए जाते हैं। बीसियों घर तबाह हो गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि रामबन जिले की राजगढ़ तहसील में बादल फटने से कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और पाँच अन्य लापता हैं। एक अधिकारी ने बताया कि बचाव दल प्रभावित क्षेत्र में पहुँच गए हैं और लापता लोगों की तलाश के लिए अभियान जारी है।

उन्होंने कहा, "अब तक तीन शव बरामद किए गए हैं और पाँच लोगों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। अचानक बादल फटने से अचानक बाढ़ आ गई, जिससे संपत्ति को नुकसान पहुँचा और क्षेत्र में सामान्य जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया।"

उन्होंने आगे कहा कि पीड़ितों के परिवारों को तत्काल राहत प्रदान करने के प्रयास किए जा रहे हैं, जबकि खोज और बचाव अभियान जारी है।

