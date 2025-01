Jalgaon Train Tragedy: पुष्पक ट्रेन से उतरे यात्रियों को कर्नाटक एक्सप्रेस ने कुचला?, 12 की मौत, देखें वीडियो

Highlights Jalgaon Train Tragedy: चेन खींचकर पटरियों पर उतरे एक ट्रेन के यात्रियों को दूसरी ट्रेन ने रौंदा दिया। Jalgaon Train Tragedy: घटना में 8 लोगों का मौत हुई है और कई घायल हुए हैं। Jalgaon Train Tragedy: गुजर रही कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए।

Jalgaon Train Tragedy:महाराष्ट्र के जलगांव के पचोरा रेलवे स्टेशन पर चौंकाने वाली घटना सामने आई है। पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह से यात्रियों में दहशत फैल गई। अपनी सुरक्षा के डर से कई यात्री चलती ट्रेन से कूदने लगे। दुर्भाग्यवश कुछ लोग निकटवर्ती ट्रैक पर उतर गए, जहां वे उसी समय गुजर रही कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। इस घटना में 12 लोगों का मौत हुई है और कई घायल हुए हैं। कई लोग हताहत हुए हैं। महाराष्ट्र के जलगांव जिले में चेन खींचकर पटरियों पर उतरे एक ट्रेन के यात्रियों को दूसरी ट्रेन ने रौंदा दिया।

अधिकारियों ने यह जानकारी दी। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री गिरीश महाजन ने जिलाधिकारी द्वारा दी गई सूचना के हवाले से एक समाचार चैनल से कहा कि इस दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई। यह दुर्घटना पचोरा के निकट माहेजी और परधाडे स्टेशनों के बीच हुई जहां शाम करीब पांच बजे लखनऊ-पुष्पक एक्सप्रेस में आग लगने की अफवाह के कारण किसी ने चेन खींच दी और ट्रेन रुक गई।

मध्य रेलवे के मुख्य प्रवक्ता स्वप्निल नीला ने बताया कि पुष्पक एक्सप्रेस के कुछ यात्री नीचे उतर गए और बेंगलुरु से दिल्ली जा रही कर्नाटक एक्सप्रेस की चपेट में आ गए। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस घटना पर दुख जताया और कहा कि जलगांव जनरल अस्पताल और आसपास के अस्पतालों को हादसे में घायल यात्रियों के उपचार के लिए तैयार रखा गया है।

दावोस गए फडणवीस ने ‘एक्स’ पर लिखा, ‘‘जलगांव जिले में पचोरा के पास बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना में लोगों की जान जाना अत्यंत दुखद है। मैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं।’’ उन्होंने कहा कि राज्य के मंत्री गिरीश महाजन और पुलिस अधीक्षक मौके पर पहुंच गए हैं और जिलाधिकारी भी पहुंचते होंगे।

उन्होंने कहा कि जलगांव जिला प्रशासन रेलवे के साथ मिलकर काम कर रहा है और घायलों के उपचार के लिए तत्काल बंदोबस्त किए जा रहे हैं। दुर्घटना स्थल मुंबई से 400 किलोमीटर से अधिक दूर है। रेलवे के एक वरिष्ठ अधिकारी ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘हमारी प्रारंभिक जानकारी है कि पुष्पक एक्सप्रेस के एक कोच में ‘हॉट एक्सिल’ या ‘ब्रेक बाइंडिंग’ (जैमिंग) की वजह से चिंगारी निकली।

कुछ यात्री घबरा गए। उन्होंने चेन खींच दी और उनमें से कुछ नीचे कूद गए। उसी समय पास की पटरी से कर्नाटक एक्सप्रेस गुजर रही थी।’’ महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और जलगांव के प्रभारी मंत्री गुलाबराव पाटिल ने कहा, ‘‘वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं जिसके बाद और अधिक जानकारी उपलब्ध होगी।’’

