जयराम रमेश का पीएम मोदी पर निशाना, कहा- 'आत्ममुग्ध तानाशाह प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया', ट्वीट में नेहरू के आज के दिन अंतिम संस्कार का भी जिक्र

By भाषा | Published: May 28, 2023 10:37 AM

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने नए संसद भवन के उद्घाटन के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए उन्हें आत्ममुग्ध तानाशाह प्रधानमंत्री कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रपति को वैधानिक कर्तव्य का निर्वहन नहीं करने दिया जा रहा है।

