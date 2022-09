जयराम रमेश का गुलाम नबी आजाद पर परोक्ष हमला, कहा- दिल्ली में बैठे लोग फैला रहे फर्जी खबरें

Highlights गुलाम नबी आजाद के संसद से सेवानिवृत्त होने के बाद भी उनके पास एक बंगला और जेड प्लस सुरक्षा है गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस पार्टी से अपने पांच दशक पुराने रिश्ते को खत्म करते हुए गांधी परिवार की आलोचना भी की थी भल्लेसा गुलाम नबी आजाद का गृहनगर है।

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शुक्रवार को गुलाम नबी आजाद पर परोक्ष हमला किया। उन्होंने कहा कि जमीनी हकीकत 'नई दिल्ली में बैठे लोग' जो फैला रहे हैं, उससे अलग है। रमेश ने ट्विटर पर एक आजाद के गांव का एक वीडियो साझा करते हुए लिखा, "यह जमीनी हकीकत है। ये दिल्ली में मोदी सरकार द्वारा दिए गए बड़े-बड़े लॉन वाले बंगले में बैठे लोगों द्वारा बनाई गई वास्तविकता से अलग है। वे फर्जी खबरें फैला रहे हैं।"

आजाद के इस्तीफे से जम्मू-कश्मीर कांग्रेस से बड़े पैमाने पर पलायन शुरू हो गया है। कुछ प्रमुख चेहरों सहित कम से कम 36 नेताओं ने गुलाम नबी आजाद के समर्थन में पार्टी छोड़ दी। आजाद 4 सितंबर को जम्मू में एक रैली को संबोधित करेंगे। आजाद की रैली से पहले भल्लेसा अनुमंडल के सभी प्रखंडों के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक सितंबर को गंडोह के पार्टी कार्यालय में मासिक बैठक की। जम्मू-कश्मीर कांग्रेस ने ट्वीट कर ये जानकारी दी।

This is ground reality, not reality manufactured by people sitting in New Delhi in Modi Sarkar sanctioned bungalows with huge lawns and planting fake news. https://t.co/AltjODUstP