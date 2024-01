भारत जोड़ो न्याय यात्रा: जयराम रमेश की कार पर कथित तौर पर हमला, सीएम हिमंत बिस्वा सरमा ने मामला दर्ज और जांच के दिए आदेश, WATCH

Highlights कांग्रेस नेता ने इस कथित हमले के लिए सीधे तौर पर राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को जिम्मेदार ठहराया जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि यह निस्संदेह असम के सीएम हिमंत बिस्वा का काम है कांग्रेस नेता राहुल गांधी के नेतृत्व वाली यात्रा असम में अपने चौथे दिन में है

गुवाहाटी:असम में कांग्रेस की 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' में शामिल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश की गाड़ी में कथित तौर पर हमला हुआ है। कांग्रेस नेता ने इस कथित हमले के लिए सीधे तौर पर राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को जिम्मेदार ठहराया है। रविवार को एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उनके वाहन पर हमला किया गया और घटना का एक कथित वीडियो पोस्ट किया। उन्होंने कहा, "मेरे वाहन पर कुछ मिनट पहले जुमुगुरीहाट, सुनीतपुर में एक अनियंत्रित भाजपा भीड़ ने हमला किया था, जिन्होंने विंडशील्ड से भारत जोड़ो न्याय यात्रा के स्टिकर भी फाड़ दिए थे। उन्होंने पानी फेंका और बीजेएनवाई विरोधी नारे लगाए। लेकिन हमने अपना संयम बनाए रखा। यह निस्संदेह असम के सीएम हिमंत बिस्वा का काम है। हम डरे हुए नहीं हैं और आगे बढ़ेंगे।''

एक्स पर पोस्ट किए गए 24 सेकंड के वीडियो में लोगों के एक समूह को एक कार को घेरते, नारे लगाते और भाजपा के झंडे लहराते देखा जा सकता है। वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता जयराम रमेश के इस दावे पर प्रतिक्रिया में पुलिस महानिदेशक को मामला दर्ज करने का आदेश दिया। एक्स (जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था) पर एक पोस्ट में सरमा ने लिखा, "कृपया मामला दर्ज करें और आरोपों की जांच करें।"

कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर घटना का वीडियो शेयर करते हुए लिखा, असम में 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' के दौरान BJP के गुंडों ने कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की गाड़ी को रोका, गाड़ी पर लगे यात्रा के स्टीकर को फाड़ दिया। BJP के गुंडों ने कांग्रेस सोशल मीडिया टीम के कैमरामैन और अन्य सदस्यों पर भी हमला किया, जिसमें महिलाएं भी थीं।

इस पोस्ट में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि इन गुंडों के हाथ में BJP का झंडा था। साफ है कि यह घटना सीधे तौर पर असम के मुख्यमंत्री के इशारों पर की गई है। कांग्रेस ने लिखा, 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' को मिल रही सफलता ने BJP की नींद उड़ा दी है। वे डरे और घबराए हुए हैं। यही वजह है कि वे इस तरह की कायराना हरकत पर उतर आए हैं। लेकिन, हम इन गीदड़ भभकियों से डरने वाले नहीं हैं। कोई भी शक्ति इस यात्रा को नहीं रोक सकती।

Pl register a case and enquire into the allegations @gpsinghips@DGPAssamPolicehttps://t.co/vAl1qpRUiY