जयराम रमेश ने भाजपा पर साधा निशाना, कहा- बौखलाई पार्टी ने कन्नड़ अखबार के पहले पन्ने पर दिया इतिहास को विकृत करने वाला विज्ञापन

Highlights जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए लिखा कि यात्रा की सफलता से भाजपा बौखला गई है। शुक्रवार को राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने कर्नाटक में प्रवेश किया जहां ये यात्रा 21 दिनों में 7 जिलों में 511 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। उन्होंने कहा कि विज्ञापन हमेशा की तरह इतिहास को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहा है।

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शनिवार को कहा कि भाजपा ने एक कन्नड़ अखबार में पहले पन्ने का विज्ञापन दिया है क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भाजपा शासित राज्य में प्रवेश कर चुकी है। जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए कहा कि विज्ञापन हमेशा की तरह इतिहास को तोड़-मरोड़ कर पेश कर रहा है। कांग्रेस नेता ने ये भी कहा कि यात्रा की सफलता से भाजपा बौखला गई है।

जयराम रमेश ने ट्वीट करते हुए लिखा, "भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से बौखलाकर भारतीय जनता पार्टी ने एक कन्नड़ अखबार के पहले पन्ने पर विज्ञापन दिया है, जो हमेशा की तरह शरारतपूर्ण तरीके से इतिहास को विकृत करता है। सावरकर ने द्वि-राष्ट्र सिद्धांत प्रतिपादित किया और जिन्ना ने इसे सुनिश्चित किया। जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल के विभाजन का समर्थन किया।"

Rattled by success of #BharatJodoYatra the BJP has a front page ad in a Kannada newspaper that as usual mischievously distorts history. Savarkar propounded two-nation theory & Jinnah ensured it got done. Syama Prasad Mukherjee, founder of Jan Sangh championed partition of Bengal.