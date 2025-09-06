Jaipur House Collapse: जयपुर में घर गिरने से दर्दनाक हादसा, पिता और बेटी की मौत; 5 अस्पताल में भर्ती

Jaipur House Collapse:जयपुर के सुभाष चौक इलाके में एक जर्जर इमारत का एक हिस्सा ढह गया। मलबे में लोगों के दबे होने की आशंका। सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ ने बचाव अभियान शुरू किया।

Jaipur House Collapse: जयपुर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है, जहाँ एक चार मंजिला पुराना मकान ढह गया। इस हादसे में एक पिता और उनकी छह साल की बेटी की मौत हो गई, जबकि पाँच अन्य लोग घायल हुए हैं। यह घटना जयपुर के सुभाष चौक सर्किल के पास हुई। बताया जा रहा है कि शुक्रवार देर रात एक जर्जर और पुराने चूने-पत्थर से बना हुआ मकान अचानक भरभराकर गिर गया। यह मकान काफी पुराना था और पिछले कुछ दिनों से हो रही लगातार बारिश के कारण इसकी हालत और भी खराब हो गई थी।

हादसे में प्रभात (33) और उनकी 6 साल की बेटी पीहू की मौके पर ही मौत हो गई। उनकी पत्नी सुनीता भी गंभीर रूप से घायल हैं। इनके अलावा, वासुदेव, सुखना, सोनू और ऋषि सहित पाँच अन्य लोग घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस, सिविल डिफेंस और एसडीआरएफ की टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं। टीमों ने पूरी रात रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया और मलबे में दबे हुए 7 लोगों को बाहर निकाला। घायलों को समय पर अस्पताल पहुँचाया गया, जिससे उनकी जान बच पाई।

इस घटना के बाद प्रशासन ने आस-पास के इलाके को खाली करवा लिया है और क्षेत्र की घेराबंदी कर दी गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन ने पहले से ही जर्जर मकानों की पहचान की थी, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। प्रशासन ने अब इलाके के अन्य जर्जर मकानों की जांच करने और एहतियाती कदम उठाने की बात कही है।

