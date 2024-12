Jaipur Fire: हाईवे पर केमिकल से भरा टैंकर बना आग का गोला, 5 जिंदा जले; 37 लोग झुलसे

Jaipur Fire: राजस्थान के जयपुर-अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर शुक्रवार सुबह एक भीषण हादसे के कारण ट्रक तथा बस सहित कई वाहनों में आग लग गई। इस भयावह आग की चपेट में आने से कम से कम पांच लोगों की मौत हो गई और 37 अन्य झुलस गए। अधिकारियों ने यह जानकारी दी कि कैमिकल से भरे टैंकर में आग लगने के कारण, यह घटना हुई। हाईवे पर आग इतनी भयानक थी कि एक के बाद एक कई अन्य वाहनों में आग लग गई।

Rajasthan Minister Jawahar Singh Bedham says, "...We have made a dedicated ICU in the hospital. Prima facie it seems the accident happened due to a collision between a truck and a container of CNG. There have been casualties. The…

जयपुर के पुलिस आयुक्‍त बीजू जार्ज जोसेफ ने बताया, ‘‘पांच लोगों की मौत हुई है।’’ घटनास्‍थल पर पहुंचे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, ‘‘बहुत ही दर्दनाक घटना है। मैं अस्पताल जाकर आया हूं। मैंने वहां उचित व्‍यवस्‍थाएं करने के निर्देश दिए हैं। हम घटना की विस्तृत जांच करवाएंगे। घायलों के इलाज की व्यवस्था करेंगे।’’

The efforts by the rescue team are underway to recover a body from a container gutted in the massive fire that broke out in the Bhankrota area.

उन्‍होंने कहा, ‘‘ऐसे हादसों को किस तरह से रोका जाए इस पर भी सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी। प्रशासन पूरी तरह से लगा (बचाव कार्य में) हुआ है।’’ इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम, जिलाधिकारी जितेंद्र सोनी तथा अन्य अधिकारी मौजूद थे।

Rajasthan Deputy CM Prem Chand Bairwa says, "...35-40 injured people have reached the hospital. Rajasthan CM and Health minister are present there. A separate burn unit has been formed for them..."

अधिकारियों के बताया कि यह हादसा भांकरोटा के पास जयपुर-अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ जब गैस आदि से भरा एक ट्रक दूसरे ट्रकों से टकरा गया। उन्होंने बताया कि ट्रक में लगी आग ने राष्ट्रीय राजमार्ग के कई ट्रकों व अन्य वाहनों को अपनी चपेट में ले लिया। उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जानकारी में कम से कम तीस वाहनों के जलने की सूचना है। अधिकारियों ने बताया कि घायलों को सवाई मानसिंह (एसएमएस) अस्पताल की गहन चिकित्सा इकाई (आईसीयू) में भर्ती करवाया गया है।

Rajasthan Congress president Govind Singh Dotasra says, "...This pains us. When we met the injured, we came to know how passengers asleep in a sleeper bus were engulfed in fire before they could even wake up. We pray to God to heal the injured who have been brought here…

हादसे की सूचना मिलने पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इससे पहले अस्पताल पहुंचे और अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। उन्‍होंने सोशल मीडिया मंच ‘एक्‍स’ पर पोस्ट कर कहा, ‘‘जयपुर-अजमेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर गैस टैंकर में आग लगने की घटना में नागरिकों के हताहत होने का दुखद समाचार सुनकर मन अत्यंत व्यथित है। घटना की सूचना मिलते ही एसएमएस अस्पताल जाकर चिकित्सकों को तत्काल आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं घायलों की समुचित देखभाल हेतु निर्देशित किया।’’ मुख्यमंत्री के अनुसार, ‘‘प्रशासन द्वारा बचाव कार्य निरंतर जारी है। स्थानीय प्रशासन और आपातकालीन सेवाएं पूरी तत्परता से कार्यरत हैं।’’

स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर भी एसएमएस अस्पताल पहुंचे। इससे पहले भांकरोटा थाना के प्रभारी मनीष गुप्ता ने बताया, ‘‘आग ने कई ट्रकों को अपनी चपेट में ले लिया। ट्रकों की सटीक संख्या अभी पता नहीं चल पाई है। कई लोग झुलस गए हैं, जिन्हें एंबुलेंस के जरिए अस्पताल ले जाया गया है।’’

4 dead and several injured in a major accident and fire incident in the Bhankrota area.



A fire broke out due to the collision of many vehicles one after the other. Efforts are being made to douse the fire.

उन्होंने बताया कि यह घटना पेट्रोल पंप के सामने हुई और मौके पर दमकल की गाड़ियां मौजूद हैं तथा आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही हैं। गुप्ता ने बताया कि एहतियातन राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात रोक दिया गया है जिससे जाम लग गया है।

