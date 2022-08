हाथरस मामले में जेल में बंद पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की बेटी ने स्वतंत्रता दिवस पर कहा, "आम नागरिकों की स्वतंत्रता नहीं छीनी जानी चाहिए, जय हिंद, जय भारत"

Highlights पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की बेटी मेहनाज कप्पन ने स्वतंत्रता दिवस पर दिया बेहद भावुक भाषण मेहनाज कप्पन ने कहा कि मेरे पिता की स्वतंत्रता को छीनकर उन्हें अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया है पत्रकार सिद्दीकी कप्पन अक्टूबर 2020 से ही यूपी सरकार द्वारा यूएपीए लगाये जाने के बाद से जेल में हैं

तिरुवनंतपुरम: स्वतंत्रता दिवस से मौके पर यूपी की जेल में बंद केरल के पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की बेटी ने स्कूल में दिये भाषण में कहा, “मैं मेहनाज कप्पन पत्रकार सिद्दीकी कप्पन की बेटी हूं, मेरे पिता सिद्दीकी कप्पन इस देश के ऐसे नागरिक हैं, जिनकी नागरिक की स्वतंत्रता को छीनकर उन्हें एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया गया है।"

समाचार वेबसाइट 'द न्यूज मिनट' के मुताबिक महज 9 साल की बेटी मेहनाज कप्पन ने अपने भाषण में कहा कि आज हम जिस स्वतंत्रता का आनंद लेते हैं, वह संघर्ष का परिणाम है। उन्होंने कहा कि सभी भारतीय नागरिक इस स्वतंत्रता का समान हक रखते हैं, इसलिए किसी भी नागरिक से उनकी स्वतंत्रता नहीं छीनी जानी चाहिए।

“I am Mehnaz Kappan. Daughter of journalist Siddique Kappan, a citizen who has been forced into a dark room by breaking all of the freedom of a citizen...”: 9-year-old daughter of Siddique Kappan in her Independence Day speech.#SiddiqueKappan#IndiaAt75#IndependenceDay2022pic.twitter.com/JbdDUOmuQn