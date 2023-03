दो दिवसीय दौरे के लिए भारत पहुंची इटली की पीएम जियोर्जिया मेलोनी, रायसीना डायलॉग में लेंगी हिस्सा

Highlights दो दिवसीय दौरे पर भारत पहुंची इटली की प्रधानमंत्री गुरुवार को दिल्ली में इटली की पीएम का किया गया स्वागत अपने दौरे में पीएम मोदी से मुलाकात करेंगी पीएम जियोर्जिया मेलोनी

नई दिल्ली:इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी अपने दो दिवसीय दौरे के लिए गुरुवार को भारत पहुंची हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर जियोर्जिया मेलोनी के स्वागत के लिए विदेश राज्य मंत्री समेत कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहें। अपनी यात्रा में इटली की पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी और विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा करेंगी।

दरअसल, गुरुवार, 2 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग के आठवें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि के रूप में इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी शामिल होंगी। पीएम मेलोनी के साथ ही उनके दो दिवसीय दौरे के लिए उप प्रधानमंत्री एंटोनियों ताजानी और एख उच्च शक्ति व्यापार प्रतिनिधिमंडल भी होगा।

इटली की पीएम के दौरे के संबंध में सोमवार को विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा, ''जियोर्जिया मेलोनी की यात्रा से भारत और इटली के बीच संबंध मजबूत और गहरे होने की उम्मीद है।" विदेश मंत्रालय की ओर से कहा कि दोनों पक्ष नवंबर 2020 शिखर सम्मेलन के प्रमुख परिणामों पर प्रगति का जायजा लेंगे।

Adding momentum to India-Italy ties!



PM @GiorgiaMeloni of Italy arrives in New Delhi on a State Visit. MoS @MoHFW_INDIA@DrBharatippawar welcomed PM Meloni at the airport.



The visit coincides with 75 years of establishment of our diplomatic relations. pic.twitter.com/Ja29BFmLe0