Quad Summit: ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज कहा- 'पीएम मोदी से मिलना एक बड़ा सम्मान था'

Highlights अल्बनीज ने कहा- भारत के साथ हमारे रिश्ते महत्वपूर्ण हैं उनके द्वारा क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी की पेशकश की गई कहा- मेरी सरकार आपके साथ काम करने को प्रतिबद्ध है

टोक्यो: जापान की राजधानी टोक्यो में क्वाड शिखर सम्मेलन में चार देशों के शीर्ष नेताओं ने इंडो-पैसिफिक इकॉनोमिक कोरिडोर की समृद्धि और विकास के लिए मुलाकात की। इस बैठक में भारतीय प्रधानमंत्री के साथ अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और जापान के पीएम फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भी शामिल हुए।

ऑस्ट्रेलिया के नए पीएम अल्बनीज ने भारतीय मीडिया से बातचीत के दौरान यह कहा कि भारत के साथ हमारे रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी से मिलना मेरे लिए एक बड़ा सम्मान था। इससे पहले दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय वार्ता हुई। इस वार्ता में दोनों देशों के नेताओं ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र, व्यापार, ऊर्जा और आर्थिक सहयोग जैसे मुद्दों पर चर्चा की।

"Our relationship with India is a very important one and it was a great honour to meet with Prime Minister Modi," says Australian PM Anthony Albanese in Tokyo, Japan.