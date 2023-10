कर्नाटक: कांग्रेस के पूर्व पार्षद के ठिकानों से IT ने 42 करोड़ रुपये किए जब्त, HD कुमारस्वामी ने किया तीखा हमला

Highlights इनकट टैक्स विभाग ने कांग्रेस के पू्र्व पार्षद के ठिकानों पर छापा मारा इन्हीं ठिकानों से डिपार्टमेंट को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है अब विपक्षी एनडीए के नेता एचडी कुमारस्वामी ने कांग्रेस से सवाल किया है

नई दिल्ली: इनकम टैक्स ने कांग्रेस के पूर्व पार्षद से संबंधित 6 ठिकानों पर छापेमारी की है, जिसमें अब तक विभाग ने 42 करोड़ रुपए जब्त कर लिए हैं। यह रुपए आईटी अधिकारियों को पूर्व पार्षद के रिश्तेदारों के आवास से मिले हैं। कांग्रेस नेता की कुंडली पिछले गुरुवार से इनकम टैक्स खंगाल रहा था।

अधिकारियों के अनुसार, इन रुपयों को बॉक्स में भरकर बेड के नीचे छुपाया गया। वहीं, बताते चले कि आईटी विभाग ने पूर्व पार्षद से जुड़े छह ठिकानों पर छापे मारे हैं। आईटी विभाग ने कहा कि वो कांग्रेस पार्टी से भी जुड़ा रहा है। बताते चले कि अंबिकापति कर्नाटक में पूर्ववर्ती भाजपा सरकार के खिलाफ 40 फीसद कमीशन का आरोप मढ़ने वाले मुखर नेताओं में से एक थे।

