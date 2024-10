Israel-Hamas War: हमास प्रमुख याह्या सिनवार के मारे जाने के बाद और खतरनाक होगी जंग!हिजबुल्लाह ने बदला लेने की कसम खाई

Highlights इजराइली रक्षा बलों (आईडीएफ) ने हमास प्रमुख याह्या सिनवार को मार गिराया है हिजबुल्लाह ने कहा कि वह ‘इजरायल के साथ टकराव’ को और बढ़ाएगा ईरान ने भी हिजबुल्लाह के इस आह्वान का समर्थन किया है

Israel-Hamas War Live Updates: इजराइली रक्षा बलों (आईडीएफ) ने हमास प्रमुख याह्या सिनवार को मार गिराया है। याह्या सिनवार ने ही 7 अक्टूबर, 2023 को गाजा में युद्ध शुरू करने वाले हमलों का नेतृत्व किया था। सिनवार को गुरुवार, 17 अक्टूबर शाम इजरायली बलों ने राफा में मार दिया। सिनवार को मार गिराने को इजरायल बड़ी उरलब्धि मान रहा है लेकिन लेबनान से ऑपरेट करने वाल चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह ने कहा है कि वह इजरायल के साथ टकराव में एक नए और बढ़ते चरण की ओर बढ़ रहा है। ईरान ने भी हिजबुल्लाह के इस आह्वान का समर्थन किया है। हालांकि सिनवार के मारे जाने के इजरायली दावे पर हमास ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है।

इजरायली पीएम नेतन्याहू ने क्या कहा?

आईडीएफ की घोषणा के बाद अपने संबोधन में, इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अगर हमास बंधकों को वापस कर दे और अपनी सशस्त्र कार्रवाइयां बंद कर दे तो युद्ध तुरंत खत्म हो सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि क्षेत्र में ईरानी शासन का प्रभाव कम हो रहा है, उन्होंने हाल ही में ईरान समर्थित हिजबुल्लाह के अन्य प्रमुख लोगों के खात्मे का उल्लेख किया।

Israeli military officials have released drone footage that they claim shows the final moments of Hamas leader Yahya Sinwar, who was killed in a military operation in the Gaza Strip on Thursday.#Drone#YahyaSinwar#Israel#Hamaspic.twitter.com/IoDp9ZM1xh