मेनका गांधी के कसाइयों को गायें बेचने के आरोप का ISKON ने किया खंडन, ट्वीट कर कही ये बात

Highlights पूर्व केंद्रीय मंत्री और पशु अधिकार कार्यकर्ता गांधी पशु कल्याण के मुद्दों पर सोशल मीडिया पर मुखर रही हैं। मेनका गांधी ने कहा कि देश का सबसे बड़ा धोखेबाज इस्कॉन है। इस्कॉन के प्रवक्ता युधिष्ठिर गोविंदा दास ने मेनका गांधी के दावों को खारिज कर दिया।

नई दिल्ली: धार्मिक संगठन की तीखी आलोचना करते हुए भाजपा सांसद मेनका गांधी ने हाल ही में कहा था कि इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस (इस्कॉन) अपने गौशालाओं से कसाइयों को कथित तौर पर गायों की बिक्री करता है और वो देश में सबसे बड़ा धोखा है। वहीं, विश्व स्तर पर सबसे प्रभावशाली कृष्ण संप्रदाय के रूप में पहचाने जाने वाले इस्कॉन ने इन आरोपों का खंडन किया और कहा कि ये निराधार और झूठे हैं।

बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और पशु अधिकार कार्यकर्ता गांधी पशु कल्याण के मुद्दों पर सोशल मीडिया पर मुखर रही हैं। सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो कहती नजर आ रही हैं कि देश का सबसे बड़ा धोखेबाज इस्कॉन है। वे गौशालाओं की स्थापना करते हैं जिसके लिए उन्हें गौशाला चलाने के लिए सरकार से असीमित लाभ मिलता है।

BJP Leader accusing ISKCON of selling Cows to the Butcher. If the allegation is true, I really don’t know whom to support pic.twitter.com/JaSiEy5t1h

इस्कॉन के प्रवक्ता युधिष्ठिर गोविंदा दास ने मेनका गांधी के दावों को खारिज कर दिया और कहा, "इस्कॉन न केवल भारत में बल्कि विश्व स्तर पर गाय और बैल की सुरक्षा और देखभाल में सबसे आगे रहा है। जैसा कि आरोप लगाया गया है, गायों और बैलों की जीवनपर्यंत सेवा की जाती है, उन्हें कसाइयों को नहीं बेचा जाता है।"

Assessment of the local Member of Parliament and MLAs who are regular visitors to the Goshala should some more light on this matter. While Smt Gandhi has stated to have visited the Goshala, none of the workers or staff recollect seeing/meeting her. pic.twitter.com/2IF0YSfP2c