दिल्ली में ISI के स्लीपर सेल गिरोह का भंडाफोड़, दो पाकिस्तानी जासूस गिरफ्तार; बड़े हमले की रची जा रही थी साजिश

Delhi: पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई है। पाकिस्तानी जासूस को धर-पकड़ जारी है, जहां दिल्ली में बड़े आईएसआई नेटवर्क का खुलासा हुआ है। भारतीय खुफिया एजेंसियों ने पाकिस्तान की आईएसआई से जुड़े एक जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है, जिससे राष्ट्रीय राजधानी में आतंकी हमले की साजिश नाकाम हो गई है। तीन महीने तक चले इस ऑपरेशन में देश में मौजूद एक पाकिस्तानी जासूस समेत दो प्रमुख गुर्गों को गिरफ्तार किया गया है।

पहलगाम में हुए आतंकी हमले से काफी पहले ही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने एक और बड़े आतंकी हमले की साजिश रची थी। केंद्रीय एजेंसी ने आरोपी के पास से भारतीय सेना और सशस्त्र बलों से जुड़े कई दस्तावेज बरामद किए हैं। उसे दिल्ली एयरपोर्ट से पाकिस्तान भागने की कोशिश करते वक्त पकड़ा गया। नेपाली मूल का आरोपी अंसारुल मियां अंसारी पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के कहने पर दिल्ली आया था।

