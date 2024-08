VIDEO: ईशान किशन ने लाल गेंद से वापसी करते हुए पकड़े तीन बेहद शानदार कैच

Highlights ईशान किशन बुची बाबू आमंत्रण क्रिकेट टूर्नामेंट 2024 में हिस्सा लेते नजर आए विकेटकीपर बल्लेबाज इस टूर्नामेंट में झारखंड की टीम की कप्तानी कर रहे हैं मध्य प्रदेश के खिलाफ 26 वर्षीय किशन ने तीन शानदार कैच पकड़े

Buchi Babu Invitation Cricket Tournament 2024: भारतीय क्रिकेटर ईशान किशन लंबे समय से भारतीय टीम से बाहर हैं। हालांकि वह लाल गेंद वाले क्रिकेट में वापसी करते हुए काफी तेज नजर आए। चल रहे बुची बाबू आमंत्रण क्रिकेट टूर्नामेंट 2024 में हिस्सा लेते हुए, इस युवा खिलाड़ी ने कोई कमी नहीं दिखाई। शंकर नगर में इंडिया सीमेंट्स लिमिटेड क्रिकेट ग्राउंड पर मध्य प्रदेश के खिलाफ झारखंड के लिए खेलते हुए, 26 वर्षीय किशन ने तीन शानदार कैच पकड़े।

यह ध्यान देने योग्य है कि किशन ने आखिरी बार 20 जुलाई को त्रिनिदाद के पोर्ट ऑफ स्पेन में क्वींस पार्क ओवल में वेस्टइंडीज के खिलाफ लाल गेंद का मैच खेला था। एमपी के खिलाफ पहले दिन के खेल के 15वें ओवर में, किशन ने अपनी बाईं ओर झुककर एक कैच पकड़ा।

चंचल राठौर की गेंद पर विवेकानंद तिवारी ने अपना पहला विकेट लिया। इसके बाद किशन ने ऑफ स्पिनर आदित्य सिंह की मदद से खतरनाक शुभम एस कुशवाह को आउट किया, जिन्होंने 171 गेंदों पर छह चौकों और एक छक्के की मदद से 84 रन बनाए।

कुशवाह ने स्क्वायर कट के लिए प्रयास किया, लेकिन गेंद बाहरी किनारे पर ही जा सकी। किशन पहले कैच नहीं ले पाए, लेकिन रिबाउंड पर आउट हो गए। उन्होंने लेग साइड में एक अविश्वसनीय कैच लेकर रामवीर गुर्जर को आउट किया।

बल्लेबाज को पंख मिला और किशन ने कैच पूरा करने के लिए अपनी बाईं ओर पूरा खिंचाव किया। किशन ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिससे एमपी ने दिन का खेल 89.5 ओवर में आठ विकेट पर 225 रन पर समाप्त किया। शुभम सिंह, सौरभ शेखर, विवेकानंद तिवारी और आदित्य सिंह ने दो-दो विकेट लिए।

