क्या शिवराज सिंह चौहान होंगे अगले भाजपा अध्यक्ष? कृषि मंत्री ने महाभारत का हवाला देकर दिया जवाब

By रुस्तम राणा | Updated: August 27, 2025 15:52 IST2025-08-27T15:52:56+5:302025-08-27T15:52:56+5:30

नई दिल्ली: केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन खबरों पर प्रतिक्रिया दी है जिनमें उनके भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने की संभावना जताई जा रही थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की जगह नए भाजपा अध्यक्ष की नियुक्ति में हो रही देरी के बीच, चौहान का नाम अक्सर पार्टी के शीर्ष पद के संभावित उम्मीदवार के रूप में चर्चा में रहा है। 

पिछले हफ़्ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) प्रमुख मोहन भागवत के साथ चौहान की कथित मुलाकात ने इन अटकलों को और हवा दे दी। खबरों के अनुसार, यह मुलाकात 45 मिनट तक चली। मंगलवार को मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने अपने अगले भाजपा अध्यक्ष बनने के बारे में पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा कि उनका पूरा ध्यान कृषि उत्पादन बढ़ाने और किसानों की आय बढ़ाने पर है।

ग्वालियर में मीडियाकर्मियों ने चौहान से पिछले सप्ताहांत नई दिल्ली में मोहन भागवत से उनकी कथित मुलाकात के बारे में पूछा। हालाँकि, चौहान ने सवालों को टाल दिया और कहा कि वह अपने मंत्री पद की ज़िम्मेदारियों को संभालने में व्यस्त थे।

'अर्जुन और चिड़िया की आँख की तरह'

उन्होंने कहा, "मैं एक बात कहना चाहता हूँ - प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुझे कृषि और ग्रामीण विकास मंत्रालय सौंपा है। खेती मेरे रोम-रोम में बसती है, किसान मेरी हर साँस में हैं। अर्जुन और चिड़िया की आँख की तरह, मेरा एकमात्र लक्ष्य उत्पादन बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना और किसानों की आय बढ़ाना है।" 

जब पत्रकारों ने अगले भाजपा अध्यक्ष के मुद्दे पर और सवाल पूछे, तो चौहान ने कहा, "न तो मैंने कभी इसके बारे में सोचा है, न ही किसी ने मुझे बताया है। मैं इसके बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री हूं। मैं इस काम को पूजा की तरह कर रहा हूं। किसानों की सेवा करना मेरे लिए भगवान की पूजा है और मैं यह पूजा करते रहना चाहता हूं।"

66 वर्षीय चौहान, एक प्रमुख ओबीसी नेता, रिकॉर्ड चार बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उन्हें ज़मीनी स्तर से जुड़े राजनेता के रूप में देखा जाता है। नवंबर 2023 में मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा को शानदार जीत दिलाने के बाद, उन्होंने विधानसभा की सदस्यता छोड़ दी और 2024 का लोकसभा चुनाव मध्य प्रदेश के विदिशा से लड़ा और जीता। बाद में वे नरेंद्र मोदी 3.0 मंत्रिमंडल में शामिल हुए।

जेपी नड्डा की जगह कौन लेगा?

वर्तमान भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का तीन साल का कार्यकाल लगभग दो साल पहले समाप्त हो गया था। उसके बाद, उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया था भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव जनवरी में होना था। जनवरी 2020 से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कार्यरत नड्डा का कार्यकाल तीन साल की सीमा से आगे बढ़ा दिया गया था ताकि सुचारू रूप से परिवर्तन हो सके और अगले नेतृत्व चरण की उचित तैयारी हो सके।

नड्डा, जिनका भाजपा अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल जून 2024 में समाप्त हो रहा है, वर्तमान में राज्यसभा में सदन के नेता हैं और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में स्वास्थ्य, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय का कार्यभार संभाल रहे हैं। वे 2019 में भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष बने। जनवरी 2020 में उन्हें पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में पदोन्नत किया गया। 2023 में, 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले, उनका तीन साल का कार्यकाल जून 2024 तक बढ़ा दिया गया।

Web Title: Is Shivraj Singh Chouhan the next BJP chief? Agriculture Minister responds with Mahabharat reference

