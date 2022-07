क्या हिंदू होना पाप है?, रॉकेट्री फिल्म की आलोचना करने वालों को नंबी नारायण ने दिया जवाब, कहा- मुझपर भाजपा का ठप्पा लगाना चाहते हैं

Highlights आर माधवन निर्देशित, लिखाित रॉकेट्री इसरो वैज्ञानिक नंबी नारायण के जीवन पर आधारित है फिल्म में नंबी नारायण को हिंदू मान्यताओं का पालन करते हुए दिखाया गया है जिसकी कइयों ने आलोचना की

आर. माधवन की हालिया रिलीज फिल्म ‘रॉकेट्री- द नंबी इफेक्ट’ के बाद इसरो वैज्ञानिक नंबी नारायण चर्चा में बने हुए हैं। माधवन की उनकी पहली निर्देशित इस फिल्म को लेकर जहां काफी तारीफ हो रही है, वहीं कइयों ने एक वैज्ञानिक को पूजा-पाठ करते और हिंदू परंपराओं का पालन करते हुए दिखाए जाने को लेकर आलोचना भी की।

इन्हीं सब सवालों को लेकर एक साक्षात्कार में नंबी नारायण ने खुलकर अपने विचार व्यक्त किए हैं। डेक्कन वाहिनी से बातचीत में नंबी ने कहा कि क्या हिंदू होना पाप है। अगर वो हिंदू हैं और हिंदू धर्म का अनुसरण करते हैं तो वही तो उनकी बायोग्राफी में दिखाया जाएगा।

फिल्म की इस दृष्टिकोंण से आलोचना करने वालों को जवाब देते हुए नंबी ने कहा मैं हिंदू हूं तो हिंदू ही दिखाया जाऊंगा, सिख, मुस्लिम या ईसाई तो नहीं दिखा सकते। नंबी ने कहा कि मैं हिंदू हूं और मुझे कोई शर्म नहीं है हिंदू होने में। उन्होंने आलोचना करने वालों से पूछा कि क्या हिंदू होना पाप है?

Padma Bhushan S. Nambi Narayan on media Narratives about him -

" Is it a Sin to be a Hindu? Don't label me as BJP person or Shiv Sena or some other party. I am happy to receive the acknowledgement from all political parties of both extremes." pic.twitter.com/PSP9EHPJ9b