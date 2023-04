क्या अरविंद केजरीवाल का हो रहा उत्पीड़न? सीबीआई द्वारा भेजे गए समन पर कपिल सिब्बल का आरोप

Highlights अरविंद केजरीवाल को सीबीआई ने शराब नीति मामले में भेजा समन सीबीआई द्वारा समन भेजे जाने पर कपिल सिब्बल ने केंद्र पर लगाया आरोप कपिल सिब्बल ने इसे उत्पीड़न करार दिया

नई दिल्ली: आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार के जांच को लेकर केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन भेजा है। मामले की जांच के लिए अरविंद केजरीवाल को भेजे गए समन के बाद अब सियासती पारा भी काफी चढ़ गया है।

सीएम केजरीवाल की 'आप' पार्टी इस जांच का विरोध करते हुए केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोल रही है। वहीं, अब इस विवाद में राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल की भी एंट्री हो गई है।

शनिवार को एक ट्वीट के जरिए सिब्बल ने जांच एजेंसी के कदम को 'उत्पीड़न' करार दिया है। दरअसल, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को 16 अप्रैल को सीबीआई द्वारा तलब किया गया है।

