यात्री ध्यान दें! अब IRCTC से टिकट बुक करने के लिए ये काम करना होगा जरूरी, लागू हुआ नया नियम

Railway Changed Rule: भारतीय रेलवे ने ट्रेन टिकट बुकिंग को ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए अपने नियम में कुछ खास बदलाव किया है। इसके तहत नया आधार-OTP-आधारित सिस्टम लागू किया है। दरअसल, तत्काल टिकट बुक करते समय टिकट बुकिंग साइट या ऐप पर आधार-OTP वेरिफिकेशन ज़रूरी कर दिया गया है, ताकि सिर्फ़ असली यूज़र्स ही टिकटिंग सिस्टम का इस्तेमाल कर सकें।

आधार-OTP वेरिफिकेशन जरूरी

अब तत्काल या रेगुलर टिकट बुक करते समय, आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पर भेजा गया OTP अब ज़रूरी होगा; कन्फर्मेशन के बिना, बुकिंग प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। यह उपाय पहले ही 322 ट्रेनों में लागू किया जा चुका है और धीरे-धीरे बाकी नेटवर्क में भी लागू किया जा रहा है। आधार-OTP की वजह से, सिस्टम अब हर यूज़र की पहचान वेरिफाई करता है, जिससे बॉट्स और फ़ेक यूज़र्स का असर कम होता है और असली यात्रियों को कन्फ़र्म टिकट मिलने में लगने वाला समय बेहतर होता है।

रेलवे मंत्री के बयान के अनुसार, लगभग 30.2 मिलियन संदिग्ध/फ़ेक IRCTC अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिए गए हैं। यह डेटाबेस की सफ़ाई टिकटिंग सिस्टम के इतिहास में एक बड़ा कदम है। अब, आइए समझते हैं कि आप अपने IRCTC अकाउंट को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं:

जानें अपने अकाउंट को कैसे सुरक्षित रखें

IRCTC पर टिकट बुक करना अब आसान है, लेकिन आपकी पर्सनल सुरक्षा और अकाउंट की सुरक्षा भी उतनी ही जरूरी है। नीचे दिए गए स्टेप्स को फ़ॉलो करें:

1. आधार लिंक करें और OTP वेरिफाई करें

लिंक और OTP को वेरिफाई करना सुनिश्चित करें। अगर यह सेट नहीं है, तो आपको तत्काल या रेगुलर बुकिंग के दौरान दिक्कतें आ सकती हैं। अपने IRCTC अकाउंट को आधार से लिंक करना काफ़ी आसान है, और पूरी प्रक्रिया में दो मिनट लगते हैं। सबसे पहले, अपने IRCTC अकाउंट में लॉग इन करें और ‘माई अकाउंट’ सेक्शन में जाएं, जहाँ आपको ‘आधार KYC’ या ‘लिंक आधार’ का ऑप्शन मिलेगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करने पर वेबसाइट आपसे आपका आधार नंबर पूछेगी। नंबर डालने पर, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। इसे सबमिट करने पर आपका आधार वेरिफिकेशन पूरा हो जाएगा। सफल वेरिफिकेशन के बाद, अकाउंट का KYC स्टेटस ‘वेरिफ़ाइड’ दिखेगा, और आपकी IRCTC प्रोफ़ाइल आधार से लिंक हो जाएगी। आधार को लिंक करने से न सिर्फ़ आपका अकाउंट सुरक्षित होता है, बल्कि आप हर महीने 12 टिकट तक बुक कर सकते हैं।

2. मज़बूत पासवर्ड और 2-स्टेप सिक्योरिटी

किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पर कमज़ोर पासवर्ड इस्तेमाल न करें। छोटे और आम शब्दों के बजाय, बड़े और छोटे अक्षरों, नंबरों और सिंबल का मिक्स इस्तेमाल करें। अगर IRCTC मल्टी-फ़ैक्टर ऑथेंटिकेशन या टू-स्टेप वेरिफिकेशन देता है, तो उसे चालू करें।

3. अकाउंट एक्टिविटी पर नज़र रखें

अगर आपको कोई अनजान IP एड्रेस या संदिग्ध लॉगिन का नोटिस मिलता है, तो तुरंत अपना पासवर्ड बदलें। साथ ही, नियमित रूप से अपनी लॉगिन हिस्ट्री और बुक किए गए टिकट चेक करें।

4. अपना OTP और क्रेडेंशियल किसी के साथ शेयर न करें।

सिर्फ ऑफिशियल IRCTC पोर्टल या ऐप से मिला OTP ही इस्तेमाल करें, और इसे किसी के साथ शेयर न करें। यह आपकी ऑथेंटिकेशन की है।

Web Title: IRCTC now requires these steps to book tickets new rule has been implemented