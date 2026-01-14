प्रवीण कुमार देखेंगे बीएसएफ और भारत-तिब्बत सीमा पुलिस महानिदेशक नियुक्त शत्रुजीत सिंह कपूर

Highlights एनआईए के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं। 31 अगस्त, 2028 तक के कार्यकाल के लिए मंजूरी दे दी है। एनआईए के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

नई दिल्लीः वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी शत्रुजीत सिंह कपूर को भारत-तिब्बत सीमा पुलिस का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी प्रवीण कुमार को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राकेश अग्रवाल को बुधवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) का महानिदेशक नियुक्त किया गया। हिमाचल प्रदेश कैडर के 1994 बैच के आईपीएस अधिकारी राकेश अग्रवाल को 31 अगस्त, 2028 तक के लिए एनआईए के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।

STORY | Senior IPS officer Rakesh Aggarwal appointed NIA chief



Senior IPS officer Rakesh Aggarwal was on Wednesday appointed as the director general of the National Investigation Agency (NIA).



वे एनआईए के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे हैं। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया है कि कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को एनआईए के महानिदेशक के रूप में 31 अगस्त, 2028 तक के कार्यकाल के लिए मंजूरी दे दी है, जो उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि है।

भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी शत्रुजीत सिंह कपूर को बुधवार को भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया। वह मौजूदा आईटीबीपी महानिदेशक प्रवीण कुमार की जगह लेंगे, जिन्हें सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) का नया प्रमुख बनाया गया है।

भारतीय पुलिस सेवा के 1990 बैच के अधिकारी कपूर इस समय अपने कैडर राज्य हरियाणा में कार्यरत हैं। कार्मिक मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, उन्हें 31 अक्टूबर 2026 तक यानी उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक आईटीबीपी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है।

आईटीबीपी के मौजूदा प्रमुख प्रवीण कुमार को बीएसएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल कैडर के 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी कुमार को 30 सितंबर 2030, यानी उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि तक इस पद पर नियुक्त किया गया है।

