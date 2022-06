International Yoga Day: योग दिवस पर मैसूर में पीएम मोदी, कहा- ये स्वास्थ्य, सुख, और शांति का जश्न मनाने का माध्यम

Highlights आज 8वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस, पीएम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर मैसूर में लोगों के साथ किया योगाभ्यास। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा- योग अतिरिक्त काम नहीं, हमें योग को अपनाना भी है, पनपाना भी है। भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (ITBP) के जवानों ने भी लद्दाख में 17 हजार फीट की ऊंचाई पर योग किया

नई दिल्ली: भारत सहित आज पूरी दुनिया में अंतराराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। यह आठवां योग दिवस है। इस मौके पर देश में अलग-अलग जगहों से लोगों के योग करने की तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस खास मौके पर कर्नाटक के मैसूर में मौजूद हैं। वे मैसूर पैलेस में आयोजित एक सामूहिक कार्यक्रम में लोगों के साथ योगाभ्यास कर रहे हैं।

इस मौके पर कर्नाटक के मुख्यमंत्री वासवराज बोम्मई और केंद्रीय मंत्री सर्वानंद सोनोवाल भी मौजूद हैं। पीएम मोदी ने इस मौके पर सभी को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि योग केवल व्यक्तिगत तौर पर किसी को शांति नहीं देता बल्कि ये राष्ट्र और पूरी दुनिया में शांति के लिए जरूरी है।

पीएम मोदी ने आगे कहा, 'हमें योग को एक अतिरिक्त काम के तौर पर नहीं लेना है। हमें योग को अपनाना भी है, पनपाना भी है। जब हम योग को जिने लगेंगे तब योग दिवस हमारे लिए योग करने का नहीं बल्कि अपने स्वास्थ्य, सुख, और शांति का जश्न मनाने का माध्यम बन जाएगा।'

पीएम मोदी ने कहा, 'यह पूरा ब्रह्मांड हमारे अपने शरीर और आत्मा से शुरू होता है। ब्रह्मांड हम से शुरू होता है। और, योग हमें अपने भीतर की हर चीज के प्रति जागरूक बनाता है और जागरूकता की भावना पैदा करता है।'

This whole universe starts from our own body and soul. The universe starts from us. And, Yoga makes us conscious of everything within us and builds a sense of awareness: PM Narendra Modi on #InternationalYogaDaypic.twitter.com/rSfNn5MFu6