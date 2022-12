वीडियो: आंबेडकर और महात्मा फुले पर विवादित टिप्पणी देने को लेकर महाराष्ट्र के मंत्री पर फेंकी गई स्याही, कुछ कार्यकर्ताओं ने दिखाया काला झंडा

Highlights महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत पाटिल ने आंबेडकर और महात्मा फुले पर विवादित टिप्पणी दी है। इस टिप्पणी को लेकर मंत्री पर स्याही फेंकी गई है और काला झंडा भी दिखाया गया है। इस तरह के हमले पर बोलते हुए मंत्री पाटिल ने कहा है कि वे इस तरह के हमलों से डरते नहीं हैं।

मुंबई: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर और महात्मा ज्योतिबा फुले के बारे में महाराष्ट्र के मंत्री चंद्रकांत पाटिल की कथित टिप्पणी को लेकर पुणे के उपनगरीय इलाके पिंपरी में शनिवार को उन पर स्याही फेंकी गई है। पुलिस ने यह जानकारी दी है।

इस पर बोलते हुए पिंपरी चिंचवाड़ के पुलिस आयुक्त अंकुश शिंदे ने कहा कि पुलिस ने पाटिल पर स्याही फेंकने वाले व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है और आगे की जांच जारी है।

इस घटना के एक वीडियो में दिखाया गया है कि एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता पर तब स्याही फेंक रहा है जब वह पिंपरी चिंचवाड़ स्थित एक इमारत से निकल रहे थे। लेकिन मंत्री की सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मियों ने युवक को तुरंत पकड़ लिया था।

#WATCH | Ink thrown at Maharashtra cabinet minister Chandrakant Patil in Pimpri Chinchwad city of Pune district, over his remark on Dr BR Ambedkar and Mahatma Jyotiba Phule. pic.twitter.com/FBRvRf2K4g